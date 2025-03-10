Какие продукты больше всего подорожали в Украине из-за роста инфляции

Почему в Украине дорожают продукты? Обновлены данные Госстата.

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 г. выросла до 0,8% по сравнению с декабрем, а в годовом измерении достигла 13,4%. Базовая инфляция составила 0,7% в месяц и 2,0% с начала года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики 10 марта.

Ускорение инфляции вызвано несколькими факторами. Среди них:

Летняя осенняя засуха, которая повлияла на урожайность сельскохозяйственных культур.

Рост производственных издержек, что повысило себестоимость продукции.

Подорожание сырья для пищевой промышленности и кормов для животноводства.

Что подорожало больше всего?

В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожали:

Яйца (+3,5%)

Подсолнечное масло (+3,4%)

Масло, макароны, фрукты, зерновые продукты, рыба, молоко, овощи, хлеб, мясо (+0,6–1,9%)

Алкоголь и табак (+1,3%), в том числе табачные изделия (+2,0%)

Цены на транспортные услуги поднялись на 0,6% из-за подорожания горючего (+1,1%), хотя билеты на поезда подешевели на 0,9%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги остались почти неизменными (+0,2% к январю).

Инфляционные прогнозы: чего ждать дальше?

В 2024 году Нацбанк Украины несколько раз просматривал прогнозы инфляции. Первоначально ожидалось, что она составит 8,6% к концу года, но фактический показатель достиг 12,9%. Это заставило регулятора сменить монетарную политику.

В январе и марте 2025 года НБУ повысил учетную ставку до 14,5%, а затем до 15,5%, чтобы сдержать рост цен и стабилизировать валютный рынок. Прогнозируется, что во второй половине 2025 года инфляция начнет постепенно снижаться, когда временные факторы, в частности влияние засухи, иссякнут.

Однако эффект от повышения учетной ставки может проявиться только через 9–18 месяцев, что ставит под вопрос своевременность решения. Украинцам следует быть готовыми к дальнейшему колебанию цен в ближайшие месяцы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что государственная налоговая служба Украины инициировала обновление справочника кодов рисковости налогоплательщиков, предложив Министерству финансов добавить четыре новых критерия.