Зможете накопичити грошей: з квітня будемо менше платити за комуналку

Як весна змінить ваші платіжки?

З наближенням весни українці можуть очікувати на зменшення витрат на комунальні послуги, оскільки опалювальний сезон добігає кінця. Це означає, що рахунки за опалення зникнуть, а загальні суми в платіжках можуть зменшитися вдвічі.

Коли закінчується опалювальний сезон?

Традиційно опалювальний сезон в Україні триває з 15 жовтня по 15 квітня. Однак, рішення про його завершення приймається місцевою владою на основі погодних умов. Згідно з нормативами, опалення відключається, коли середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль. У 2025 році, через теплу весну, очікується, що опалювальний сезон завершиться наприкінці березня.

Скільки українці витрачають на опалення?

Витрати на опалення залежать від регіону, типу житла та наявності лічильників. Приблизна ціна опалення: однокімнатні квартири – близько 1000 грн, двокімнатна – від 1100 до 1800 грн, трикімнатна – в середньому 1500-2000 грн. Опалення є однією з найбільших статей витрат у комунальних платежах. Середньостатистична сім’я витрачає на комунальні послуги приблизно 20% свого бюджету.

Скільки можна заощадити?

Завершення опалювального сезону призведе до значного зменшення комунальних витрат. Якщо припустити, що опалення складає близько 50% від загальної суми платіжки, то після його відключення рахунки можуть зменшитися вдвічі. Наприклад, якщо родина сплачувала 3 800 грн на місяць за комунальні послуги під час опалювального сезону, то після його завершення ця сума може знизитися до приблизно 1 900 грн.

Графічне відображення економії

Нижче представлено графік, який демонструє зміну витрат на комунальні послуги протягом року:

Примітка: дані є приблизними і можуть відрізнятися в залежності від конкретних умов та тарифів.

Завершення опалювального сезону приносить українським споживачам відчутне фінансове полегшення. Зменшення рахунків за комунальні послуги дозволяє перенаправити заощаджені кошти на інші потреби або відкласти їх на майбутнє. Однак, важливо пам'ятати про необхідність енергоефективності та раціонального використання ресурсів, щоб зменшити витрати на опалення в наступних сезонах.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зробити свій будинок енергоощадним, щоб рахунки за тепло і світло зменшилися в рази.