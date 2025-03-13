Українцям нададуть нові пільги на оплату комунальних послуг та проїзд: хто зможе отримати

Кабмін України ухвалив новий законопроєкт, що надає ще одній категорії населення пільги на комунальні послуги та компенсацію за проїзд.

11 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив законопроєкт, що гарантує нові пільги для учасників Революції Гідності. Згідно з ним, ці громадяни отримають спеціальний статус, відмінний від ветеранів війни, та право на ряд соціальних та матеріальних пільг.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, передбачено, що учасники Революції Гідності зможуть отримувати щомісячну фінансову допомогу на компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги, а також на купівлю пального для побутових потреб, зокрема скрапленого газу та твердого пічного палива.

Законопроєкт також визначає, що площа, на яку нараховуватиметься знижка за комунальні послуги, буде визначатися максимальною, згідно з нормами для житлового приміщення, незалежно від того, чи є в сім'ї особи, які не мають права на таку знижку.

Щодо розмірів допомоги, то учасники з інвалідністю I та II групи отримають 100% знижку за комунальні послуги та пічне паливо. Учасники з інвалідністю III групи та постраждалі, які досягли пенсійного віку, матимуть 75% знижки. Члени родин загиблих учасників також отримуватимуть знижки на комунальні послуги — 50%.

Також передбачено введення компенсацій за витрати на проїзд у громадському транспорті та фінансову підтримку для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Додатково до пільг, пенсії та соціальні виплати учасників Революції Гідності будуть підвищені залежно від групи інвалідності. Наприклад, для осіб з інвалідністю I групи підвищення складе 25% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 січня 2025 року в Україні змінилися правила отримання пільг на комунальні послуги. Тепер пільги надаватимуться не лише за категорією громадян, а й залежно від їхнього доходу.