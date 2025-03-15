Бубон та палаючий Путін: українець провів обряди з "вигнання тоталітарних ідей" на Афоні (кумедне відео)

Це одне з головних святих місць для православних вірян

Гора Афон — відома православна святиня, українець вирішив провести там ритуал з "вигнання тоталітарних ідей" під назвою Ніхтемерон. Він вважає, що частина Афону зараз "окупована РФ".

Вилізши на гору, чоловік встановив на дерев'яному хресті портрети глави Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він підпалив портрети, обходячи хрест колами та б'ючи у бубон. При цьому на ньому була дивна маска. Відео опубліковане на Instagram-сторінці nychthemeronathos.

Що відомо про гору Афон

Гора Афон (висота 2033 м) розташована на півострові Айон-Орос на північно-східному узбережжі Греції, між затоками Айон-Орос (Сінгітікос) та Ієрісос (Акантіос) Егейського моря. Це — найбільший у світі осередок православного чернецтва.

У системі адміністративних районів Греції його називають "Автономна чернеча держава Святої Гори" та має статус самокерованої спільноти 20 православних монастирів (з 1312 року). Для православних всього світу — одне з головних святих місць, шанується як земна доля Богородиці. Об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

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