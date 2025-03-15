Церковне свято 15 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не налякати удачу

Цього дня не варто робити імпульсивні покупки

Цієї суботи, 15 березня, православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Агапія, Пуплія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонисіїв. До переходу на новоюліанський церковний календар за старим стилем, святого згадували 27 березня.

Святі мученики Агапій та його сподвижники жили в часи імператора Діоклетіана, відомого жорстокими гоніннями на християн. Вони були арештовані у місті Кесарія Палестинська за те, що відкрито сповідували християнську віру.

Шестеро молодих чоловіків – Тимолай, двоє Олександрів, двоє Діонисіїв та Пуплій – добровільно прийшли до правителя, бажаючи поділити долю своїх братів у вірі. Вони знали, що за це їх очікує страта, але не зрадили своїх переконань. Їх разом із Агапієм та Ромилом засудили до смертної кари та обезголовили.

Традиції та прикмети 15 березня

Оскільки 15 березня припадає на період Великого посту, віряни проводять день у молитві, утримуються від м’ясної та молочної їжі, відвідують богослужіння. У храмах читають молитви, що прославляють стійкість мучеників та закликають до духовного зміцнення.

Якщо 15 березня морозно, то весна буде холодною й затяжною.

Теплий вітер віщує швидке потепління.

Якщо в цей день йде дощ – літо буде багатим на врожай.

Що не можна робити 15 березня

Не варто витрачати кошти імпульсивно.

Займатися важкою фізичною роботою.

Рибалити та полювати.

Іменини 15 березня

Цього дня іменини відзначають Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій.

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