Чи відключать опалення у Києві раніше через потепління: міська влада пояснила

Коли в Києві відключать опалення?

Київська влада розглядає можливість завершення опалювального сезону, орієнтуючись на погодні умови. Очікуване похолодання наприкінці цього та на початку наступного тижня може вплинути на дату вимкнення опалення в столиці.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, місто має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі – майже 3 тисячі кілометрів тепломереж і сотні джерел теплопостачання. Через масштабність теплоенергетичної інфраструктури, процес увімкнення або вимкнення опалення триває до тижня.

"Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення", – зазначив Пантелеєв.

Вплив на енергоспоживання

Ще одним важливим фактором є споживання електроенергії. Відключення опалення може призвести до зростання навантаження на електромережі, що в умовах воєнного стану та пошкоджень енергосистеми може спричинити її дефіцит.

Думки мешканців Києва

Кияни мають різні погляди на завершення опалювального сезону. Дехто вважає, що поки не варто вимикати опалення, проте його можна суттєво знизити:

Минулого року опалення в Києві вимкнули 28 березня. Влада столиці зазначає, що і цього разу орієнтуватиметься на температурні показники та прагнутиме максимально раціонально використовувати енергоресурси, щоб мешканці не переплачували за тепло.

Рішення про остаточну дату відключення опалення буде прийняте найближчим часом, після аналізу прогнозу погоди.

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