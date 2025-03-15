З цими діагнозами не мобілізують: список захворювань нервової системи

З деякими хворобами можна оформити відстрочку

Звільнення від мобілізації можна отримати через серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, непридатними до військової служби можуть визнати чоловіків, які мають хвороби нервової системи.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Хвороби, з якими не мобілізують:

запальні захворювання центральної нервової системи — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепні та внутрішньохребцеві абсцеси, що швидко прогресують та спричиняють значні порушення функцій;

прогресуючі системні атрофії та інші серйозні порушення — церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, за винятком вегетосудинної.

епілепсія (за наявності частих нападів або виражених психічних розладів).

Також підставою для відстрочки від призову можуть бути хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Як підтвердити право на відстрочку

Щоб уникнути мобілізації через стан здоров’я, військовозобов’язаним необхідно надати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) медичні документи, що підтверджують діагноз. Рішення про придатність до служби приймається на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Нагадуємо, що третя група інвалідності надається особам із помірними обмеженнями працездатності, які потребують часткової допомоги або мають хронічні захворювання. До таких хвороб належать:

захворювання внутрішніх органів – гастрит, виразкова хвороба, бронхіальна астма, гіпертонія середнього ступеня;

неврологічні порушення – легка форма розсіяного склерозу, невралгія без серйозних рухових порушень;

ортопедичні проблеми – легкі форми артриту, артрозу, деформації хребта чи кінцівок;

ендокринні захворювання – цукровий діабет у стадії компенсації, гіпотиреоз без ускладнень;

психічні розлади – легкі форми депресії, тривожні стани, шизофренія у стійкій ремісії.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують з циститом. Хвороби сечовидільної системи, які можуть звільнити від призову.