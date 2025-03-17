Платіжка за березень буде меншою, але не у всіх: в чому причина

Тепла погода зіграла на руку українцям

Вже невдовзі платіжки українці встануть менш настрашливими, адже остаточно закінчиться опалювальний період і витрати стануть у рази меншими. Проте деяким областям та містам пощастило більше.

Під час нещодавнього потепління у частині міст України вже прикрутили опалення. Наприклад, в Херсоні ще 12 березня опалення вимкнули навіть для об'єктів соціальної та культурної сфери. У Львові опалення спочатку призупинили в денні години, пізніше вимкнули зовсім. Наразі через похолодання тепло в оселі містян повернули.

Коли закінчують опалювальний сезон

В Миколаєві через стабільне потепління до +17 також тимчасово припинялося постачання тепла. В Харкові котельні працювали у дискретному режимі: вдень подачу тепла зробили менше. В місті вже відзвітували, що вдалось заощадити 20% газу, порівняно з періодом без коригування.

Подібні вимкнення також дозволять зекономити ресурси мешканців цих міст, адже дні коли послуга не надаватиметься, не включатимуть в платіжку. Також при підрахунку вартості опалення врахуються коригувальний коефіцієнт, який залежить від температури повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 15 квітня окрім номінального дня закінчення опалювального періоду, зафіксоване як крайній день надання тепла і в деяких соціальних виплатах. Зокрема, при розрахунку субсидії на опалювальний період.