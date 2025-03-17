Платежка за март будет меньше, но не у всех: в чем причина

Теплая погода сыграла на руку украинцам

Уже вскоре платежки украинцы станут менее устрашающими, ведь окончательно закончится отопительный период и расходы станут в разы меньше. Однако некоторым областям и городам повезло больше.

В ходе недавнего потепления в части городов Украины уже прикрутили отопление. К примеру, в Херсоне еще 12 марта отопление выключили даже для объектов социальной и культурной сферы. Во Львове отопление сначала приостановили в дневные часы, позже отключили совсем. Из-за похолодания тепло в доме горожан вернули.

Коли закінчують опалювальний сезон

В Николаеве из-за стабильного потепления до +17 также временно прекращались поставки тепла. В Харькове котельные работали в дискретном режиме: днем подачу тепла сделали меньше. В городе уже отчитались, что удалось сэкономить 20% газа по сравнению с периодом без корректировки.

Подобные отключения также позволят сэкономить ресурсы жителей этих городов, ведь дни, когда услуга не будет предоставляться, не будут включать в платежку. Также при подсчете стоимости отопления учтут корректирующий коэффициент, зависящий от температуры воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 15 апреля, кроме номинального дня окончания отопительного периода, зафиксировано как крайний день предоставления тепла и в некоторых социальных выплатах. В частности, при расчете субсидии на отопительный период.