Субсидія стане меншою вже зовсім скоро: кого торкнеться

Цей процес відбудеться автоматично

Розрахунок субсидії прив'язаний до дати офіційного початку та завершення опалювального періоду. Тепла погода в Україні спонукала деякі міста тимчасово припиняти опалювальний період. Загалом же, його тривалість визначається в кожному населеному пункті індивідуально. Однак на субсидію ці коливання не вплинуть.

Опалювальний період для субсидій розраховується з 15 жовтня по 15 квітня включно. Тобто, у надходженнях державної допомоги за квітень буде враховано, що опалення надавалося лише 15 днів. Відповідно, це приведе до зменшеної суми субсидії, тож лякатися цього не варто — цей перерахунок відбувається автоматично. Сума, яка була нарахована за квітень, надійде на банківські карти українців лише в травні, адже саме так виплачують субсидію в Україні — у наступний місяць за попередній.

В неопалювальний період субсидія українців буде значно менше, ніж в опалювальний. Для деяких категорій — це не проблема. Якщо ви маєте право отримувати не тільки субсидію, але й пільгу — ви можете тимчасово відмовитися від отримання субсидії та отримувати інші види допомоги на оплату комунальних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зволікати з оплатою комунальних рахунків не варто, адже за борги можна субсидію втратити. Але це не найгірший сценарій — навіть, якщо ви не живете в квартирі, можна отримати судовий позов.