"Це повне дно!" – клієнти скаржаться на якість обслуговування Vodafone

Години очікування і жодної відповіді: клієнти Vodafone обурені.

Клієнти мобільного оператора Vodafone масово скаржаться на неможливість зв’язатися зі службою підтримки. Дзвінки на гарячу лінію можуть тривати по 30 хвилин, але клієнти не отримують необхідної допомоги. У той же час, спроби написати в онлайн-чат теж не дають результату — повідомлення залишаються без відповіді місяцями.

Години очікування без результату

Користувачі повідомляють, що другий день не можуть додзвонитися до оператора за номером 111. Очікування на лінії триває десятки хвилин, після чого клієнт отримує лише стандартні відписки на кшталт "вашу скаргу прийнято, оповістимо відповідальних". У багатьох випадках проблеми залишаються невирішеними.

"Вже другий день неможливо зв'язатися зі службою підтримки! Чекаю на лінії по 30 хвилин, а коли відповідають — просто повторюють заготовлені фрази, але допомогти ніхто не може!" — скаржиться один із абонентів.

Повний ігнор у чаті підтримки

Не краща ситуація і в чаті технічної підтримки Vodafone. Деякі клієнти чекають відповіді ще з липня 2024 року, але досі не отримали жодної реакції. Також люди скаржаться, що навіть у фізичних відділеннях їм не можуть допомогти.

"Хочу подати офіційну скаргу на ігнорування моїх звернень. Я писала в чат підтримки ще в липні 2024 року, але ніхто не відповів! Дзвінки теж безрезультатні — сьогодні чекала 18 хвилин, так і не дочекалася оператора. Навіть у відділенні мені не змогли допомогти!" — обурюється клієнтка.

Абоненти обурені: "Контрактний зв'язок без привілеїв"

Клієнти контрактного зв’язку Vodafone очікують якісного обслуговування, проте на практиці стикаються з тими ж проблемами, що й користувачі передплачених тарифів. Відсутність зворотного зв’язку та неможливість отримати допомогу змушують людей шукати альтернативи.

Якість обслуговування мобільного оператора викликає дедалі більше обурення серед абонентів. Vodafone поки не прокоментував ситуацію, а клієнти продовжують залишати негативні відгуки та шукати способи отримати відповідь на свої запитання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що мобільний оператор lifecell оголосив про зміну вартості тарифних планів лінійки "Смарт Сім’я". Починаючи з 19 березня 2025 року, абонентам доведеться платити більше за пакети S, M та L.