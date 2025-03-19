Деякі українці зможуть отримати значну знижку від одного з мобільних операторів: на які послуги

З 1 квітня один з операторів запроваджує знижки до 25% на послуги для бізнесу. Дізнайтеся, як скористатися вигідною пропозицією.

Оператор зв’язку Київстар запроваджує спеціальну знижку на послуги розсилок для корпоративних клієнтів. З 1 квітня по 1 жовтня 2025 року компанії зможуть скористатися знижкою до 25% на платформі ADWISOR.

Про це повідомляється на офіційному сайті оператора Київстар. Підприємства отримають вигідні умови для таргетованих SMS- та Viber-розсилок, а також тригерних SMS-повідомлень.

Ця ініціатива покликана підтримати український бізнес, який працює в складних умовах та допомагає економіці країни. Наразі діють такі тарифи на дану послугу.

За словами представників Київстар, автоматична знижка дозволить компаніям ефективніше комунікувати зі своїми клієнтами та оптимізувати маркетингові витрати. Скористатися пропозицією можна буде без додаткових умов чи попередніх заявок.

Детальніше про знижки та умови їх застосування можна дізнатися на офіційному сайті Київстар або у представників компанії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що оператор мобільного зв’язку Київстар запустив нову акцію "Щасливий день для абонентів контракту", яка дозволяє користувачам контрактних тарифів отримати безлімітний мобільний інтернет усього за 1 гривню.