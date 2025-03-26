Посилки, які не забрали, виставлятимуть на аукціон ще у 6 регіонах: українці обурені "Укрпоштою"

Таємні лоти Укрпошти: що ховається в покинутих посилках і чому це викликає скандал?

Укрпошта оголосила про розширення аукціонів невручених посилок ще на шість регіонів: Львів, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя та Хмельницький. Компанія пояснює, що посилки, які залишаються на складі понад шість місяців без жодних запитів від відправника чи отримувача, можуть бути виставлені на аукціон згідно з чинним законодавством.

Як повідомляє компанія на своїй сторінці у Facebook, посилки об'єднають у лоти по 100 одиниць, видаляючи будь-яку адресну інформацію. Формування лотів буде відбуватися випадково, а їхній вміст залишається невідомим як для покупців, так і для самої "Укрпошти" до моменту придбання.

Однак така ініціатива викликала хвилю обурення серед клієнтів, які у коментарях під дописом компанії звинуватили "Укрпошту" у непрозорості процесу. Дехто заявив, що не зміг отримати власні посилки, які, як вони підозрюють, могли опинитися на аукціоні.

"Невручених, чи вами привласнених? Не отримала 12 своїх посилок. "Укрпошта" відморозилась. Так що кому дістануться мої кросівки з Японії чи піжами? Надішліть хоч фото", — пише одна з користувачок.

Інший коментатор висловив сумнів щодо чесності процесу: "Тобто можна просто не доставити 100 посилок, людям сказати, що загубилися, по оцінюванні відшкодувати, а потім на них нажитися на аукціоні?"

На критику компанія відповіла, що поштові відправлення, які не були забрані отримувачем протягом двох тижнів, відправляються назад до відправника. Якщо ж і відправник не забирає посилку упродовж наступних двох тижнів, вона переходить на спеціальний склад, де зберігається шість місяців. За цей час власники мають можливість подати заявку на повернення.

Попри офіційні пояснення, клієнти продовжують ставити під сумнів справедливість аукціонів. "Я посилку відправив, вже місяці три шукають, а вона буде на аукціоні. Нехай комусь слугує", — пише один із користувачів.

Чи допоможе цей механізм "Укрпошті" ефективніше управляти залишеними посилками, чи лише сприятиме зростанню недовіри до компанії — покаже час.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із постійних клієнтів Укрпошти поділився цікавою ідеєю щодо покращення роботи пересувних відділень. Він звернув увагу на неефективність процесу видачі посилок, який досі потребує ручного переписування даних на бланки.