Посылки, которые не забрали, будут выставлять на аукцион еще в 6 регионах: украинцы возмущены "Укрпочтой"

Тайные лоты Укрпочты: что скрывается в заброшенных посылках и почему это вызывает скандал?

Укрпочта объявила о расширении аукционов не врученных посылок еще на шесть регионов: Львов, Тернополь, Днепр, Николаев, Запорожье и Хмельницкий. Компания объясняет, что посылки, которые остаются на складе более шести месяцев без запросов от отправителя или получателя, могут быть выставлены на аукцион согласно действующему законодательству.

Как сообщает компания на своей странице в Facebook, посылки объединят в лоты по 100 единиц, удаляя любую адресную информацию. Формирование лотов будет происходить случайно, а их содержание остается неизвестным как покупателям, так и самой "Укрпочте" до момента приобретения.

Однако такая инициатива вызвала возмущение среди клиентов, которые в комментариях под сообщением компании обвинили "Укрпочту" в непрозрачности процесса. Некоторые заявили, что не смогли получить собственные посылки, которые, как они подозревают, могли оказаться на аукционе.

"Неврученных, или вами присвоенных? Не получила 12 своих посылок. "Укрпочта" отморозилась. Так что кому достанутся мои кроссовки из Японии или пижамы? Отправьте хоть фото", — пишет одна из пользовательниц.

Другой комментатор выразил сомнение в честности процесса: "То есть можно просто не доставить 100 посылок, людям сказать, что потерялись, по оценке возместить, а потом на них нажиться на аукционе?"

На критику компания ответила, что почтовые отправления, которые не были забраны получателем в течение двух недель, отправляются обратно к отправителю. Если же отправитель не забирает посылку в течение следующих двух недель, она переходит на специальный склад, где хранятся шесть месяцев. За это время владельцы могут подать заявку на возврат.

Несмотря на официальные объяснения, клиенты продолжают подвергать сомнению справедливость аукционов. "Я посылку отправил, уже три месяца ищут, а она будет на аукционе. Пусть кому-то служит", — пишет один из пользователей.

Поможет ли этот механизм "Укрпочте" эффективнее управлять оставленными посылками, или будет способствовать росту недоверия к компании — покажет время.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из постоянных клиентов Укрпочты поделился интересной идеей по улучшению работы передвижных отделений. Он обратил внимание на неэффективность процесса выдачи посылок, который до сих пор требует ручной переписки данных на бланки.