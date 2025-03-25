Кур’єрський хаос: що ховається за затримками доставки Нової пошти

Затримки Нової пошти: що пішло не так із доставкою?

Користувачі Нової пошти дедалі частіше висловлюють невдоволення якістю кур'єрської доставки. Однією з останніх скарг стало повідомлення клієнтки, яка поділилася своїм досвідом на офіційній сторінці компанії у Facebook.

За словами клієнтки, вона переадресувала посилку з відділення на кур'єрську доставку додому через оператора гарячої лінії. Їй запевнили, що відправлення прибуде наступного дня до 12:00. Однак о 13:00 вона змушена була сама з’ясовувати, де її посилка. У відповідь отримала смс-повідомлення, що доставка відбудеться до 18:00. Але й цього не сталося.

"О 21-й годині надійшло повідомлення, що посилка не доставлена ​​з технічних причин", — пише клієнтка.

Вранці наступного дня їй знову прийшло повідомлення, що кур'єр приїде з 13:00 до 15:00. Однак у цей час вона не могла бути вдома.

Жінка зв’язалася з кур'єром і попросила його доставити посилку раніше, щоб вона могла її отримати. "З мене за це взяли 200 грн", — обурюється клієнтка. Як їй пояснили, причина затримки — критичний брак кур’єрів.

"Тоді навіщо ви заявляєте послугу кур’єрської доставки, яку ви не можете надати?" — емоційно підсумовує вона. "Беретеся за чималі гроші виконати роботу, на яку не маєте ресурсів. Це якась ганьба."

Компанія відповіла на коментар клієнтки лаконічно: "Добрий день! Підкажіть номер посилки, аби ми могли все детально перевірити".

Такий формат відповіді викликав ще більше запитань у користувачів. У коментарях люди обговорюють, що ситуації із запізненнями та відсутністю достатньої кількості кур’єрів трапляються все частіше, тоді як вартість послуг продовжує зростати.

Історії, подібні до цієї, свідчать про проблеми з кадровими ресурсами та організацією логістики. Чи буде компанія реагувати на критику клієнтів та вдосконалювати сервіс — питання залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що клієнтка Нової пошти звинуватила кур'єра у крадіжці двох її посилок. За її словами, після відправлення через поштомат посилки зникли, а Нова пошта відмовляється їх шукати, пропонуючи лише компенсацію.