Що відбувається з Укрпоштою? Клієнти скаржаться на дивні маршрути доставки

Чому відправлення "зависають" у сортувальному центрі? Клієнти Укрпошти вимагають пояснень.

Користувачі Укрпошти масово висловлюють невдоволення якістю доставки. В офіційних коментарях на сторінці перевізника у Facebook вони скаржаться на затримки, невдало сплановані маршрути та неефективну логістику.

Одна з клієнток на офіційній сторінці компанії розповідає, що її відправлення з Сумщини до Хмельницького мало подолати близько 800 км, але через дивний маршрут, прокладений через Харків, загальна відстань зросла майже до 1500 км. В результаті доставка, яка могла зайняти дві доби, розтягнулася на п’ять днів.

"Трекінг працює із запізненням, довелося двічі звертатися на гарячу лінію, і за свої ж гроші ми ще й нервуємо через незрозумілі рішення працівників", – обурюється користувачка.

У відповідь Укрпошта пояснює, що маршрути перевезення формуються відповідно до внутрішніх логістичних алгоритмів, а клієнтська підтримка не має впливу на їх зміну.

Ще один користувач розповідає, що його посилка двічі прибувала до Запоріжжя, але так і не була видана адресату. "Блукає Україною вже декілька днів, хоча мала бути доставлена ще давно", – пише клієнт.

У відповідь оператор Укрпошти стандартно просить надати трек-номер у приватні повідомлення.

Окремо клієнти нарікають на роботу сортувального центру у с. Дударків. Один з відправників зазначає, що його лист прибув до України швидше, ніж потім переміщувався всередині країни. "Четвертий день без руху, хоча його вже давно мали доставити у Київ", – зазначає він.

Компанія традиційно просить надати трек-номер, але жодного пояснення щодо затримок або можливих шляхів вирішення проблеми у коментарях не надає.

Користувачі нагадують, що під час підвищення тарифів Укрпошта обіцяла скорочення термінів доставки. Проте реальність показує, що посилки продовжують затримуватися, а маршрути залишаються нелогічними.

Клієнти вимагають від поштового оператора покращення сервісу, прозорості у логістиці та справді ефективного контролю за термінами доставки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із постійних клієнтів Укрпошти поділився цікавою ідеєю щодо покращення роботи пересувних відділень. Він звернув увагу на неефективність процесу видачі посилок, який досі потребує ручного переписування даних на бланки.