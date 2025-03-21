"Заплатила за послугу, якої не було": клієнтка обурена сервісом Нової Пошти

"Нова пошта" під вогнем критики: клієнтка скаржиться на сервіс.

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на роботу кур’єра, який привіз не ту упаковку, за яку вона заплатила. Дівчина зазначила, що заздалегідь замовила пакування відповідного розміру та вказала потрібну коробку, але отримала зовсім іншу – вживану, схожу на коробку з-під техніки.

Клієнтка у своєму зверненні до компанії на офіційній сторінці у Facebook написала про те, що "Сьогодні мною було замовлено адресний забір кур’єром, також окремо замовлене пакування. Вказано, яка потрібна коробка, і в описі для кур’єра я це продублювала. Сплатила повністю за послуги".

За її словами, коли кур’єр прибув, він заявив, що саме такої коробки в нього немає, а є інша. Але найбільше дівчину шокувало те, що ця коробка була не новою: "Коли я вийшла, то була трішки шокована. Це взагалі не ваша коробка, а з якоїсь вживаної техніки".

Компанія "Нова пошта" відреагувала на скаргу, вибачилася за ситуацію та запропонувала клієнтці промокод на наступне відправлення або отримання посилки за 1 грн.

"Щиро перепрошуємо за цю ситуацію. В якості вибачень пропонуємо вам промокод на наступну відправку/отримання посилок до 30 кг за 1 грн", – відповіли в компанії.

Проте, як пізніше повідомила клієнтка, обіцяний промокод вона так і не отримала. Ця ситуація викликала активне обговорення в соцмережах, де користувачі обурюються якістю послуг і закликають компанію дотримуватися своїх зобов’язань.

Раніше "Телеграф" писав про те, що останнім часом у соцмережах все частіше можна зустріти обурені відгуки клієнтів про роботу Нової Пошти. Люди діляться своїми історіями, і серед них особливо резонансною стала ситуація, яку описала колишня працівниця компанії. Вона розповіла про незрозумілі проблеми з отриманням посилок, а також про дивну "компенсацію" від Нової Пошти.