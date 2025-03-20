Скандал з Новою поштою: клієнтка звинувачує кур’єра у крадіжці двох посилок

Нова пошта втратила дві посилки клієнтки, але розслідувати інцидент не поспішає. Що відповіла компанія?

Клієнтка Нової пошти звинуватила кур'єра у крадіжці двох її посилок. За її словами, після відправлення через поштомат посилки зникли, а Нова пошта відмовляється їх шукати, пропонуючи лише компенсацію.

Про це вона написала на офіційній сторінці компанії у Facebook. За словами жінки, кур'єр, який мав забрати відправлення з поштомату, "відкрив ячейку, дістав посилку, а потім забув її біля поштомату". Коли ж він приїхав на склад і помітив, що посилки немає, то вирішив не повертатися, а зробив "ліве сканування".

Жінка також зазначила, що перегляд камер на складі не дав результатів – її посилку знайти не вдалося.

"Але не було би так прикро, як що б не було так смішно. В цей день кур'єр з одного поштомату, від одного відправника, одночасно забрав дві посилки, і ці дві посилки кур'єр вкрав", – написала обурена клієнтка.

На її допис представник Нової пошти відповів стандартним проханням уточнити номер накладної для перевірки ситуації. Жінка надала всі необхідні дані, але у відповідь отримала лише повідомлення, що "колеги ретельно перевірили, але віднайти відправлення не вдалося". Їй запропонували зафіксувати претензію та отримати компенсацію у розмірі оголошеної вартості.

"Вибачте, отримайте компенсацію. Мені потрібні мої посилки! Вони ж не могли просто зникнути! Якщо їх привіз кур'єр, то в який момент вони зникли? Чи в цей день багато втрат було?" – обурилася клієнтка.

Нова пошта продовжила відповідати стандартними фразами, радячи зафіксувати претензію та отримати письмову відповідь.

Ця ситуація викликала обурення серед користувачів, які в коментарях почали скаржитися на аналогічні випадки зникнення посилок.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із постійних клієнтів Укрпошти поділився цікавою ідеєю щодо покращення роботи пересувних відділень. Він звернув увагу на неефективність процесу видачі посилок, який досі потребує ручного переписування даних на бланки.