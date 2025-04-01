Частині українців збільшили субсидію: як дізнатись кому

Процес відбувся автоматично — в Пенсійний фонд звертатися не потрібно

Весна приносить послаблення вантажу комунальних платежів не тільки з оплатою опалення, а й для тих, в кого субсидія. Проте не для всіх.

У березні Пенсійний фонд перерахував частину субсидій. Якщо дохід сім’ї зріс або зменшився більш ніж наполовину, сума субсидії також буде нова — побачити зміни можна у надходженнях у квітні. Якщо прибутки зменшились — субсидія збільшується.

Це відбувається двічі на рік. При зміні доходу на понад 50% в будь-яку сторону Пенсійний фонд автоматично перераховує суму наданої допомоги. В березні 2025 року перерахунок базувався на порівнянні доходів за III і IV квартали 2024 року з доходами за I і II квартали того ж року (які вже враховувалися під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон).

Як розрахувати субсидію

Нагадаємо, до 15 квітня субсидія розраховується з огляду на опалювальний період. Після 30 квітня її перераховуватимуть на неопалювальний сезон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у квітні українцям, які мають електроопалення буде трохи легше з платежами. Пільговий період ще діє, тоді як температура на вулиці значно виросла, порівняно із зимою.