Части украинцев увеличили субсидию: как узнать кому

Процесс прошел автоматически — в Пенсионный фонд обращаться не нужно

Весна приносит ослабление груза коммунальных платежей не только с оплатой отопления, но и для тех, у кого есть субсидия. Однако не для всех.

В марте Пенсионный фонд перечислил часть субсидий. Если доход семьи вырос или уменьшился более чем наполовину, сумма субсидии также будет новой — увидеть изменения можно в апреле. Если доходы уменьшились – субсидия увеличивается.

Это происходит дважды в год. При изменении дохода более чем на 50% в любую сторону Пенсионный фонд автоматически перечисляет сумму оказанной помощи. В марте 2025 года перерасчет базировался на сравнении доходов за III и IV кварталы 2024 года с доходами за I и II кварталы того же года (которые уже учитывались при расчете субсидии на отопительный сезон).

Как рассчитать субсидию

Напомним, до 15 апреля субсидия рассчитывается с учетом отопительного периода. После 30 апреля ее будут перечислять на неотапливаемый сезон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в апреле украинцам, имеющим электро отопление, будет немного легче с платежами. Льготный период еще действует, тогда как температура на улице значительно выросла по сравнению с зимой.