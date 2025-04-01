У квітні будуть найвигідніші тарифи — час гасити борги за світло
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Квітень 2025 року може стати ідеальним місяцем, аби розрахуватись із боргами за електроенергію — в деяких областях вони сягнули сотень мільйонів гривень
У квітні вартість електроенергії для громадян залишається стабільною. За світло побутові споживачі сплачують 4,32 грн за кіловат-годину. Цей місяць вигідний для частини українців, адже збереглися певні пільги.
Особливі умови діють для домогосподарств з електроопаленням. До 30 квітня 2025 року сплачується повний тариф лише за ті обсяги електроенергії, які перевищують ліміт у 2 тис. кВт-год. За решту спожитої електроенергії населення платитиме за тарифом 2,64 грн.
Через прихід теплої погоди, потреба в опаленні суттєво знижується, що дозволяє зекономити на споживанні електроенергії. Це створює унікальну можливість для громадян спрямувати вивільнені кошти на погашення накопичених заборгованостей.
Масштаби боргової кризи у сфері енергопостачання вражають. Загальна сума боргу за споживання електроенергії на Закарпатті склала 194,6 млн грн, а заборгованість споживачів перед "Хмельницькенергозбутом" — понад 400 млн грн.
Як розповідав "Телеграф", додаткові можливості для економії коштів надають багатозонні лічильники. З двозонним лічильником з 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 грн за кВт-годину. З тризонним лічильником тариф буде ще нижчий.