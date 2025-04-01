У квітні будуть найвигідніші тарифи — час гасити борги за світло

Квітень 2025 року може стати ідеальним місяцем, аби розрахуватись із боргами за електроенергію — в деяких областях вони сягнули сотень мільйонів гривень

У квітні вартість електроенергії для громадян залишається стабільною. За світло побутові споживачі сплачують 4,32 грн за кіловат-годину. Цей місяць вигідний для частини українців, адже збереглися певні пільги.

Особливі умови діють для домогосподарств з електроопаленням. До 30 квітня 2025 року сплачується повний тариф лише за ті обсяги електроенергії, які перевищують ліміт у 2 тис. кВт-год. За решту спожитої електроенергії населення платитиме за тарифом 2,64 грн.

Через прихід теплої погоди, потреба в опаленні суттєво знижується, що дозволяє зекономити на споживанні електроенергії. Це створює унікальну можливість для громадян спрямувати вивільнені кошти на погашення накопичених заборгованостей.

Тариф на електроенергію для будинків із електроопаленням

Масштаби боргової кризи у сфері енергопостачання вражають. Загальна сума боргу за споживання електроенергії на Закарпатті склала 194,6 млн грн, а заборгованість споживачів перед "Хмельницькенергозбутом" — понад 400 млн грн.

Як розповідав "Телеграф", додаткові можливості для економії коштів надають багатозонні лічильники. З двозонним лічильником з 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 грн за кВт-годину. З тризонним лічильником тариф буде ще нижчий.