У Росії судомно готуються до низьких цін на нафту: прогноз невтішний для Путіна та його зграї

Торгова війна може вдарити по російському бюджету

Торгові мита, які ввів президент США Дональд Трамп, далися взнаки на вартості нафти — еталонна марка Brent вже торгується нижче 60 доларів за барель, російському Urals теж нездужає. Оскільки значна частина бюджетних доходів РФ залежить від нафтогазової промисловості, то експерти прогнозують складні дні.

Про це повідомляє Moscow Times. Зазначається, що російський Мінфін лише встиг стабілізувати ситуацію з дірою в бюджеті, як тепер йому доводиться мати справу з новими викликами.

"Усього за січень-березень бюджет витратив 11,2 трлн руб., а доходи склали 9,05 трлн руб., Дефіцит — 2,17 трлн руб. За підсумками перших двох місяців діра в бюджеті була 2,7 трильйона — таким чином, у березні профіцит склав 530 млрд руб. Але і після цього дефіцит рівно на трильйон більший, ніж заплановано на весь рік", — йдеться у повідомленні.

Опитані виданням аналітики вважають, що стабілізація бюджету пов’язана з виплатами податку на додатковий дохід (ПДД), через що в березні до казни надійшло 487 мільярдів рублів. Очікується, що підвищені доходи спостерігатимуться і за підсумками квітня, проте після цього вони скорочуватимуться.

Експерти, як і російські високопосадовці, побоюються за доходи від нафтогазової промисловості, які можуть суттєво скоротитися через торгову війну. Поки вони надходять із випередженням плану, проте якщо ціна залишиться на поточному рівні, то бюджет ризикує недоотримати 1,8 трильйона рублів. Якщо ж середньорічна ціна знизиться до 55 доларів за барель, то може виникнути дірка в 0,9 трильйона, компенсувати яку доведеться із Фонду національного добробуту.

"Якщо такі тарифні війни, а ми бачимо ескалацію тарифних війн, далі продовжуватимуться, то це зазвичай призводить до зниження світової торгівлі, світової економіки і, можливо, і попиту на наші енергоносії. Тут ризики є… ситуація поки що на самому початку", — розповіла голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 квітня Дональд Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США. Також із 3 квітня США запровадили 25% тарифів на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.