Кінець війні? Українцям нагадали заяву Трампа про падіння цін на нафту

Американський лідер зробив серйозну заяву у січні цього року

На тлі різкого падіння цін на російську нафту внаслідок запровадження президентом США Дональдом Трампом мит, українці згадали, що раніше говорив американський лідер про такий сценарій. На його думку, високі ціни на нафту не дозволяли закінчити війну в Україні найближчим часом.

Український блогер та активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі нагадав, що у січні поточного року Трамп робив заяви про ціни на нафту. Тоді він звертався до організації країн-експортерів нафти (ОПЕК на укр.)

"Ми хочемо, щоб ОПЕК знизив ціни на нафту і це автоматично зупинить трагедію в Україні. Це кривава трагедія для обох сторін. Багато російських солдатів померло. Величезна кількість українських солдатів та безліч людей загинуло від бомбардувань міст. Але зараз це просто кулі, що вражають людей, переважно чоловіків, майже у всіх випадках чоловіків. Понад мільйон чоловіків загинуло. І вони втрачають тисячі людей щотижня. Це божевілля. Це шалена війна", – заявив президент США.

24 січня Reuters писав, що Дональд Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди фінансам багатою нафтою Росії. На його думку, це допомогло б покласти край війні.

Яка ситуація із цінами на нафту

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 квітня Дональд Трамп підписав указ про введення тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США. Для окремих країн ці мита набагато вищі, у тому числі 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Також із 3 квітня США запровадили 25% тарифів на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу. Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у США щодо зміцнення економічної безпеки.