Нафтовий шок для Кремля: ціни на Urals впали до 50 доларів за барель

Падіння цін на нафту тисне на бюджет Росії

Ціни на нафту Brent вперше за чотири роки знизилися до 63 доларів за барель. Так ринок відреагував на нові мита, введені президентом США Дональдом Трампом.

Водночас через різке падіння світових цін на нафту російська Urals здешевшала до 50 доларів за барель. І це ще не межа, каже фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Експерти пов'язують падіння цін на нафту з кількома факторами. По-перше, це запровадження США "взаємних мит для країн по всьому світу", що негативно вплинуло на прогнози світового попиту. По-друге, група виробників ОПЕК+ пообіцяла збільшити видобуток, а Саудівська Аравія знизила ціни на свою нафту.

"Як я нещодавно писав, російську марку нафти Urals притиснуть до 55 доларів, але це не межа. Різниця між цими марками завжди на рівні приблизно 10-15 дол. Тобто скоро російська нафта може бути нижчою за 50 доларів", — пояснює Кущ. Щодо майбутнього ринку аналітик додає: "ОПЕК тепер боротиметься за частку ринку, а не за ціну. Тобто найближчим часом ОПЕК збільшить видобуток і це ще більше підштовхне динаміку падіння нафти".

Нагадаємо, станом на 7 квітня, як повідомляє Bloomberg, ф'ючерси на Brent та West Texas Intermediate впали до мінімуму з квітня 2021 року — до 63,01 долара та 59,49 долара за барель відповідно. Сира нафта зараз коштує на 15% менше, ніж до оголошення Трампом нових мит.

Видання пише, що падіння цін тисне на бюджет Росії, поки Кремль збільшує витрати на війну. Мінфін Росії визнав, що середня ціна на нафту у 2025 році буде близько 60 доларів замість 70, закладених у бюджет. Це збільшить дефіцит, але, за їхніми словами, не більше ніж на 1% від ВВП.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні незабаром здешевшає пальне. Про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.