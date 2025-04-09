В России судорожно готовятся к низким ценам на нефть: прогноз неутешительный для Путина и его стаи

Торговая война может ударить по российскому бюджету

Торговые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, сказались на стоимости нефти — эталонная марка Brent уже торгуется ниже 60 долларов за баррель, российскому Urals тоже нездоровится. А так как значительная часть бюджетных доходов РФ зависит от нефтегазовой промышленности, то эксперты прогнозируют сложные дни.

Об этом сообщает Moscow Times. Отмечается, что российский Минфин только успел стабилизировать ситуацию дырой в бюджете, как теперь ему приходится сталкиваться с новыми вызовами.

"Всего за январь-март бюджет потратил 11,2 трлн руб., а доходы составили 9,05 трлн руб., дефицит – 2,17 трлн руб. По итогам первых двух месяцев дыра в бюджете была 2,7 триллиона – таким образом, в марте профицит составил 530 млрд руб. Но и после этого дефицит ровно на триллион больше, чем запланировано на весь год", — говорится в сообщении.

Опрошенные изданием аналитики считают, что стабилизация бюджета связана с выплатами налога на дополнительный доход (НДД) из-за чего в марте в казну поступило 487 миллиардов рублей. Ожидается, что повышенные доходы будут наблюдаться и по итогу апреля, однако после этого доходы будут сокращаться.

Эксперты, как и российские высокопоставленные чиновники опасаются за доходы от нефтегазовой промышленности, которые могут существенно сократиться из-за торговой войны. Пока они поступают с опережением плана, однако если цена останется на текущем уровне, то бюджет рискует недополучить 1,8 триллиона рублей. Если же среднегодовая цена снизится до 55 долларов за баррель, то может возникнуть дыра в 0,9 триллиона, компенсировать которую придется из Фонда национального благосостояния.

"Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Здесь риски есть… ситуация пока в самом начале", — рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США. Также с 3 апреля США ввели 25% тарифов на все автомобили, собранные в других странах мира.