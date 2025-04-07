Трамп підставив Путіна? Як падіння ринку після мит США вплине на війну в Україні

Нафта — одне з основних джерел доходів бюджету Кремля

Значне зниження ціни на російську нафту на світовому ринку через введені президентом США Дональдом Трампом мита матиме великий вплив не тільки на світ, а й на війну в Україні, яку почав очільник РФ Володимир Путін.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як саме це вплине на війну, звернувшись до штучного інтелекту Grok. На його думку, зниження ціни на нафту матиме чималий вплив на війну, адже Росія залежить від цих доходів.

За допомогою грошей з продажу нафти Кремль фінансує свою військову машину та підтримує економіку, зменшення цього потоку матиме наступні наслідки.

Економічний тиск на Росію

Нафта — одне з основних джерел доходів бюджету Кремля. Енергетичний сектор за різними оцінками становить приблизно 30-40% доходів бюджету РФ. Падіння цін на нафту дорівнює зниженню рівня надходжень в бюджет. До прикладу, падіння ціни на нафту на 20 доларів за барель призведе до втрати Москвою мільярдів доларів доходу. А це знизить спроможність Росії фінансувати війну.

Обмеження військового бюджету

На війну Росія витрачає колосальні суми, а зменшення притоку грошей до бюджету сприятиме урізанню цих витрат. Тобто є імовірність, що відсутність належного фінансування сильно вплине на постачання техніки, логістику та забезпечення солдатів.

Посилення санкційного ефекту

Санкції Заходу покликані обмежити доступ Росії до технологій і ринків для продажу нафти. Якщо до цього ефекту ще додати зниження цін на одне з найголовніших палив Кремля, ефект від обмежень подвоїться. Внаслідок цього, Росія намагаючись відновити грошовий потік, цілком може продавати нафту зі знижками, аби отримати гроші тут і зараз.

Внутрішня нестабільність у Росії

Росія тривалий час знаходиться в економічній кризі, а падіння цін на ринку нафти може поглибити ці процеси. Зазвичай великі нафтові кризи сприяли відповідним проблемам в СРСР, що пришвидшило його розпад.

Залежність від зовнішніх факторів

Ступінь впливу падіння цін нафти на війну в Україні залежить від швидкості та глибини змін ринку. Також країни-експортери, до прикладу Саудівська Аравія, можуть долити масла у вогонь. Якщо ця країна знизить ціну до $50 за барель або нижче, це суттєво підірве економіку Росії, але якщо падіння буде тимчасовим, ефект може бути обмеженим.

Контекст для України

Ймовірніше для війни в України і в цілому для країни падіння цін нафтового ринку матиме свої плюси. Але Київ і сам імпортує певні нафтопродукти, тому може відчути ці негативні наслідки і на собі.

Можливі сценарії

Росія почне лояльніше ставитись до переговорів, за умови, що ціни на нафту впадуть стрімко і надовго, адже скорочення фінансування послабить військову машину Кремля.

Росія компенсує втрачене шляхом продажу нафти зі знижками. Це дасть Кремлю гроші тут і зараз з перспективою зниження доходу у майбутньому. Не слід відкидати можливість перенаправлення бюджету та збільшення видобутку.

Аналізуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що низхідний рух на ринку нафти матиме вплив на війну в Україні, проте його глибина визначатиметься певними факторами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Росію не внесли у список мит Трампа.