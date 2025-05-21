ЄС залишився без США проти Росії: тепер він може втратити єдність — The Guardian

Надії ЄС на посилення санкцій із боку США розсипалися

Бажання американського президента Дональда Трампа зблизиться з Росією, схоже, вже внесло розбіжність між країнами Заходу. Наразі втрата єдності загрожує і країнам ЄС.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian. Зазначається, що двогодинна розмова Трампа з Путіним здивувала, оскільки американський президент навіть не став повторювати попередню вимогу припинити обстріли українських цивільних об’єктів.

Європа після цього повідомила про запровадження 17-го пакету санкцій проти Росії, проте США аналогічного рішення не ухвалювали. Мало того, з боку Вашингтона надійшли повідомлення про те, що США готові повернутись до нормальної торгівлі, якщо війну вдасться завершити.

Якщо санкції США будуть пом’якшені, то може розсипатися європейська єдність, а роль у цьому напевно зіграє Угорщина. Вона може накласти вето на спробу ЄС запровадити санкції проти російської економіки, як уже неодноразово загрожувала. При цьому далеко не в усіх країнах ЄС є механізми роботи санкцій на національному рівні, тому в найгіршому варіанті доведеться покладатися на якісь альтернативні заходи — запровадження мит чи контролю за рухом капіталу. Однак у Європі сподіваються уникнути такого сценарію.

Крім того, все частіше порушуються питання про те, що може зробити ЄС без допомоги Вашингтона. Альтернативним варіантом тиску на Росію була б G7, але США також є частиною цієї групи.

ЄС оголосив 21 травня про розширення списку санкцій. Крім десятків бізнесменів та компаній туди потрапили майже дві сотні суден із тіньового флоту Путіна — танкерів, які використовуються для обходу західних санкцій та доставки нафти країнам на зразок Індії. Зараз у списку 342 танкери, проте за даними дипломатів ЄС, всього їх на службі Росії близько 800.

При цьому Європа досі залишається найбільшим покупцем російського газу, який продовжує надходити переважно до Німеччини через порти Бельгії. Також немає консенсусу щодо вторинних санкцій проти країн-покупців російської нафти, що не дає країнам на кшталт Китаю та Індії мотивації шукати їй заміну.

Як повідомлялося раніше, колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що є ймовірність того, що Трамп та Путін об’єднають зусилля щодо тиску на Україну.