Україна запропонує Європі радикальне посилення санкцій проти Росії: ЗМІ з'ясували, що планує Київ

27 країн-членів ЄС отримають українські пропозиції, де головний наголос буде поставлено на потребі зайняти "більш агресивну і незалежну позицію"

Україна планує вже наступного тижня звернутися до Європейського Союзу із пропозицією радикально посилити санкції проти Росії. Серед іншого Київ запропонує арештувати активи, запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти та нарешті змінити європейську процедуру голосування за ухвалення санкцій, а також низку інших кроків, спрямованих на посилення ізоляції Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Україна презентує ЄС 40-сторінкову "Білу книгу" – збірку пропозицій з радикальними санкціями проти Росії. Російські активи пропонується нарешті нормально заарештувати та передати Україні, а проти покупців російської нафти пропонується ввести вторинні санкції – в першу чергу, проти іноземних компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

"Такі вторинні санкції можуть вдарити по ключових покупцях російської нафти – таких як Індія та Китай. Цей крок вважається безпрецедентним для Європи, яка досі утримувалася від подібної жорсткої позиції", – підкреслило видання.

27 країн-членів ЄС отримають українські пропозиції, де головний наголос буде поставлено на потребі зайняти "більш агресивну і незалежну позицію". Зокрема, Україна запропонує ЄС змінити правила ухвалення санкцій: від принципу одностайності блок повинен перейти до голосування більшістю. Це поставить хрест на спробах окремих країн блокувати важливі рішення.

Окрім того, українська "Біла книга" містить масштабну критику поточної політики адміністрації президента США Дональда Трампа. Зазначається, що трампістський Вашингтон фактично вийшов з процесу координації міжнародних санкційних зусиль, тому нова санкційна політика ЄС повинна залишити США "за бортом".

"Сьогодні Вашингтон фактично припинив участь майже у всіх міжурядових платформах із санкцій та експортного контролю. Вашингтон призупинив участь у моніторингу дотримання цінових обмежень на російську нафту, розпустив федеральну цільову групу, яка займалася переслідуванням порушників санкцій, і перевів значну кількість експертів з питань санкцій до інших підрозділів. Це повинно стимулювати ЄС взяти на себе провідну роль у цьому напрямку", – сказано у документі.

Через домінування долара США у світовій торгівлі ЄС не здатний повністю компенсувати санкційний вплив США. Проте експерти, з якими поспілкувалося агентство, вважають, що санкції з боку Євросоюзу зможуть стримати повернення інвесторів до Росії навіть, якщо адміністрація Трампа спробує послабити обмеження проти РФ.

"Європа має набагато більше козирів, ніж ви можете собі уявити", – сказав агентству експерт з питань російської енергетики в Центрі Девіса в Гарварді Крейг Кеннеді.

Зазначимо, що російський "тіньовий флот" став новою мішенню Заходу після того, як Європейський Союз ухвалив масштабний пакет санкцій, спрямований на обмеження діяльності цієї флотилії. Цей флот складається приблизно з 500 старих і незастрахованих нафтових танкерів, які використовуються для таємного експорту російської нафти, обходячи міжнародні санкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи завдадуть нові санкції суттєвого удару по фінансових ресурсах Кремля. Експерти проаналізували та оцінили реальну ефективність запроваджених обмежень і їхній вплив на економіку Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії через небажання Кремля піти на мирну угоду з Україною. Трамп заявив, що, мовляв, не хоче "зробити набагато гірше" – але він, за його ж словами, не виключає застосування посилення санкцій у майбутньому. Після обурення, яке викликали його слова, дії американського президента спробував виправдати Державний департамент – щоправда, вийшло дуже погано.