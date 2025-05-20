Чи вдарить новий пакет санкцій по гаманцю Кремля: експерти оцінили ефективність обмежень

Санкції націлені не тільки на тіньовий флот РФ

У вівторок, 20 травня, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимир Путіна ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Як очікується, він має суттєво вдарити по тіньовому флоту країни-агресорки, адже санкції націлюються на майже 200 суден. Ба більше, обмеженням піддадуть окремих осіб та організація, які вважаються причетними до дестабілізації ситуації в Європі, репресій у Росії та застосування хімічної зброї в Україні.

Зауважимо, що вперше за час запровадження санкцій проти РФ до списку потрапили судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. До прикладу, під санкціями опинився Віктор Медведчук разом зі своєю платформою "Інша Україна".

Як оцінюють новий великий пакет санкцій експерти

У коментарі "Телеграфу" політолог Роман Єделев зазначив, що не вважає цей пакет санкцій таким, який знизить інтенсивність війни.

"Сьогодні затверджено 17-й пакет санкцій. Він, в основному, спрямований проти тіньового флоту. Чи це створить проблеми для окремих росіян, які можуть розглядатися як спонсори війни? Так! Чи вплине це спроможність РФ вести довгу і інтенсивну війну? Ні! І чи має лише Європа можливість ввести такі санкції, щоб завадити РФ вести війну — я не впевнений. Теоретично ми можемо про щось говорити, наприклад про перекриття Данією її проток у балтійському морі для танкерів з російською нафтою, але приклад з провальним намаганням Естонії затримати нафтовий танкер для огляду показує, що європейці не готові взяти на себе відповідальність за таку ескалацію. І я не бачу через що така готовність має з'явитися", — зазначив експерт.

Спеціаліст із комунікацій Максим Гардус зазначив, що цей пакет санкцій є дуже великим та важливим, адже Росія використовувала тіньовий флот для обходу нафтового ембарго, що дозволяло Кремлю продовжувати фінансувати війну в Україні.

"Хоча цей крок є важливим, він не є достатнім. Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для експорту нафти, що становить до 85% її нафтових поставок. Ці судна часто є старими, погано застрахованими та зареєстрованими під зручними прапорами, що ускладнює їх відстеження та контроль <..> Тож, це підкреслює необхідність посилення тиску та координації з боку міжнародної спільноти", — написав він.

Артур Білоус колишній нардеп та політолог наголосив, що декларованою метою санкцій було і є позбавлення Росії фінансових можливостей вести загарбницьку війну, але насправді відчутного ефекту від обмежень мало.

Зокрема це стається через те, що Путін має шляхи компенсації втрат наближеним олігархам. Також Росія періорієнтовується на інші ринки збуту і знаходить шляхи обходу санкцій.

Також екснардеп додає, що бюджет і ВВП Росії, всупереч поширеним уявленням, лише на 20% складається з нафтогазових доходів.

"Тобто навіть повне ембарго на російські енергоносії похитне, але не обвалить їх економіку і здатність вести війну", — додає він.

Чинна нардепка Ірина Геращенко наголосила, що потрібен більший тиск на РФ.

"Це (ухвалення 17 пакету санкцій — ред.) важливий крок на тлі переговорного процесу. Важливий, але НЕДОСТАТНІЙ. І про це треба говорити з партнерами", — написала вона.

Тим часом експертка громадської ради при Держмитслужбі, екснардепка Тетяна Острікова пише: "Це удар по схемах обходу нафтового ембарго, а отже — по гаманцю Кремля".

Що відомо про новий пакет санкцій

Як стало відомо, ЄС застосував додаткові обмеження до 21 фізичної особи і шести юридичних осіб, дотичних до дестабілізаційної діяльності РФ за кордоном. Також Велика Британія ввела обмеження про Санкт-Петербурзької біржі.

Аж так під санкціями опинились

Віктор Медведчук — колишній український політик і бізнесмен, поширював проросійську пропаганду через медіа та платформу "Інша Україна", яка також потрапила під обмеження.

— колишній український політик і бізнесмен, поширював проросійську пропаганду через медіа та платформу "Інша Україна", яка також потрапила під обмеження. Артем Марчевський і Олег Волошин — соратники Медведчука, контролювали медіа для поширення кремлівських наративів.

— соратники Медведчука, контролювали медіа для поширення кремлівських наративів. "Голос Європи" — медіа, що просувало проросійські наративи, фінансоване через структури Медведчука.

— медіа, що просувало проросійські наративи, фінансоване через структури Медведчука. Олена Колбаснікова, Юлія Прохорова, Ростислав Теслюк, Андрій Харківський — причетні до дестабілізації в країнах ЄС.

— причетні до дестабілізації в країнах ЄС. Алік Хучбаров і Ілля Бочаров — співробітники ГРУ, підривали політичну ситуацію в Естонії.

— співробітники ГРУ, підривали політичну ситуацію в Естонії. Томас Репер (Німеччина) — блогер, поширював проросійські меседжі.

— блогер, поширював проросійські меседжі. Аліна Ліпп (Росія) — проросійська блогерка, поширювала дезінформацію

— проросійська блогерка, поширювала дезінформацію Віктор Луковенко — очолює "Африканську ініціативу", яка поширює дезінформацію в Африці.

— очолює "Африканську ініціативу", яка поширює дезінформацію в Африці. Джастін Блез Тагух і Михайло Прудніков — відповідальні за антизахідну пропаганду в Африці.

— відповідальні за антизахідну пропаганду в Африці. Сільвен Афуа — засновник забороненої у Франції організації, яка поширювала заклики до ненависті.

— засновник забороненої у Франції організації, яка поширювала заклики до ненависті. AFA Medya — турецька медіакомпанія, поширювала кремлівську дезінформацію. Під обмеженнями тепер і її засновник Хусейн Догру.

— турецька медіакомпанія, поширювала кремлівську дезінформацію. Під обмеженнями тепер і її засновник Хусейн Догру. Головний радіочастотний центр (ГРЧЦ) та її керівник Руслан Нестеренко — відповідальний за порушення роботи GPS у країнах Балтії.

та її керівник Руслан Нестеренко — відповідальний за порушення роботи GPS у країнах Балтії. Stark Industries — вебхостинг, що підтримував інформаційні атаки, кібероперації та дестабілізацію. До санкційних списків потрапили і повʼязані з ним Юріє та Іван Некуліт. Вони підтримували деструктивну діяльність у цифровому просторі.

— вебхостинг, що підтримував інформаційні атаки, кібероперації та дестабілізацію. До санкційних списків потрапили і повʼязані з ним Юріє та Іван Некуліт. Вони підтримували деструктивну діяльність у цифровому просторі. Риболовецькі компанії Norebo JSC та Murman Sea Food — використовувались для шпигунства і диверсій на обʼєктах інфраструктури (наприклад, підводні кабелі).

Обмеження застосували проти трьох російських організацій, які повʼязані із розробкою та застосуванням хімічної зброї. Відповідне рішення було прийнято після звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). У цих документах було підтверджено використання РФ хімічних речовин, зокрема CS-газу, на фронті в Україні — що порушує міжнародну Конвенцію. У підсумку у списку ЄС за використання хімзброї наразі перебуває 25 людей і 6 організацій.

Також під нові санкції потрапили:

Війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту РФ — підрозділ Збройних сил, причетний до застосування хімзброї;

— підрозділ Збройних сил, причетний до застосування хімзброї; 27-й науковий центр МО РФ — бере участь у розробці хімічних речовин;

— бере участь у розробці хімічних речовин; 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут МО РФ — також залучений до створення хімічної зброї.

— також залучений до створення хімічної зброї. Судді, прокурори, представники Верховного Суду РФ та регіональних судів — вони ухвалювали політично мотивовані рішення, зокрема у справах Олексія Навального та його соратників.

— вони ухвалювали політично мотивовані рішення, зокрема у справах Олексія Навального та його соратників. Члени Слідчого комітету РФ — фабрикували справи проти активістів, юристів і працівників медіа.

— фабрикували справи проти активістів, юристів і працівників медіа. Люди, причетні до переслідування покійного опозиціонера Олексія Навального, його брата, адвокатів і технічного директора каналу "Navalny LIVE", активістів Олексія Горінова, Ігоря Баришнікова, Ольги Смірнової, блогерів Іоана Курмояров і Сергія Другова.

Ці обмеження передбачають, що цим особам та організаціям заморожують майно в ЄС, забороняють отримувати гроші чи інші ресурси від громадян і компаній Євросоюзу, а також забороняють вʼїзд на територію ЄС.

Глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що це удар по:

військових ланцюгах постачання РФ , включаючи ракети "Іскандер", які рф застосувала в Сумах, убивши десятки людей, серед них — діти;

, включаючи ракети "Іскандер", які рф застосувала в Сумах, убивши десятки людей, серед них — діти; енергетичному сектору , включно з новими 18 танкерами "тіньового флоту" та їхніми власниками;

, включно з новими 18 танкерами "тіньового флоту" та їхніми власниками; 46 фінансовим установам , що допомагали Росії обходити санкції, включно з Санкт-Петербурзькою валютною біржею та страховою агенцією РФ;

, що допомагали Росії обходити санкції, включно з Санкт-Петербурзькою валютною біржею та страховою агенцією РФ; пропагандистській машині Кремля — ще 14 учасників "Агентства соціального дизайну" (SDA), яке поширює дезінформацію по всьому світу.

— ще 14 учасників "Агентства соціального дизайну" (SDA), яке поширює дезінформацію по всьому світу. тіньовому флоту — санкції торкнулися капітанів кораблів, це була пропозиція нашої санкційної групи.

"Британія також заявила про намір знизити цінову стелю на російську нафту, щоб ударити по критичному джерелу фінансування війни — доходам від експорту енергоносіїв", — додав він.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вже обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку наступного 18 пакету санкцій.

"Це (схвалення 17 пакету санкцій — ред.) крок у правильному напрямку. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", — зауважив президент.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві розчаровані тим, що у новому пакеті санкцій немає нових імен капітанів. Тим самим моряки під їхнім командуванням можуть не побоюватися за майбутнє своєї кар’єри у якихось шанованих компаніях.