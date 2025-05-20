Допоміг РФ заробити мільярди: британець забезпечував кораблями "тіньовий флот Путіна" і попав під санкції

Росія змогла заробити щонайменше 7,2 млрд доларів, перевізши близько 120 млн барелів нафти

Фінансист із міста Ітон в Англії Джон Майкл Ормерод поставив Москві 25 суден для "тіньового флоту" Росії. Уряд Великої Британії наклав на нього санкції.

Про це пише The Telegraph. За даними розслідування Financial Times, проведеного минулого року, 74-річний ветеран судноплавної галузі Джон Майкл Ормерод надав Москві 25 суден, які допомогли їй уникнути західних санкцій на світовий продаж нафти.

Зазначається, що судна допомогли Росії заробити щонайменше 7,2 млрд доларів, перевізши близько 120 млн барелів нафти. У заяві МЗС Великої Британії про оголошення нових санкцій щодо флоту йдеться:

"Ці події (проти пана Ормерода, — Ред.) Накладають особисті витрати на тих, хто підтримує торгівлю нафтою з Росією".

У матеріалі йдеться, що у грудні 2022 року Велика Британія, США та ЄС заборонили компаніям країн G7 транспортувати російську нафту, якщо вона не продається зі знижкою.

Це спонукало Росію створити тіньовий флот із приблизно 400 старих танкерів, зареєстрованих у країнах, що не входять до організації.

"Іржавий флот, що плаває під прапорами таких країн, як Габон та Ліберія, дозволив Москві обійти наслідки санкцій, спрямованих на скорочення доходів від експорту енергоносіїв. Кораблі перевозять величезні партії нафти покупцям в Індії, Китаї та інших країнах", — пишуть журналісти.

Згідно з даними Financial Times, Ормерод створив мережу офшорних компаній на Маршаллових островах для покупки 25 суден. Необхідні для фінансування закупівель 700 мільйонів доларів було надано Eiger Shipping DMCC, дочірньою компанією російської державної компанії "Лукойл", що базується в Дубаї, з метою фрахтування суден.

Лукойл, до речі, перебуває під західними санкціями, Eiger Shipping DMCC – ні. Компанії з Дубая також не пов’язані санкціями G7, доки вони не використовують західне фінансування чи послуги.

20 травня Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про введення санкцій щодо компанії Eiger Shipping, яка тепер має нову назву Rhodania Shipping SA.

У заяві Financial Times минулого року адвокати Ормерода заявили, що нібито наприкінці 2022 року до нього звернулася компанія Eiger Shipping із пропозицією придбати суд для "спільної торгівлі". Він нібито провів "ретельну перевірку", щоб переконатися, що покупки не порушать санкції.

Оголошені 20 травня санкції заморозять активи Ормероду у Великій Британії, позбавивши його доступу до банківських рахунків та інших джерел багатства.

Нові санкції Великобританії були також стосовно 18 судів, що стало доповненням до приблизно 100 судів, що вже перебувають під санкціями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чотири російські танкери для перевезення газу змінили панамський прапор на російський і отримали нові назви.