Гречка знову дорожчає: експертка назвала головну причину

Надія Рибалко
Гречка дорожчає через менший урожай, але дефіциту не буде

Наприкінці жовтня 2025 року ціна на гречку зросла до близько 41 гривні за кілограм. Це на 6% більше, ніж місяцем раніше.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин. За її словами, головна причина подорожчання — менший цьогорічний урожай.

"Ціна на гречку зростає, тому що за попередньою оцінкою цього року було зібрано менший врожай гречки в порівнянні з попереднім роком", — зазначила Литвин.

За попередніми підрахунками, у 2025 році в Україні вдалося зібрати 96 тисяч тонн гречки — це близько 85% від минулорічного показника. "Скорочення валового збору відбулося як за рахунок посівних площ, так і через зниження врожайності", — пояснила експертка.

Водночас, за словами Світлани Литвин, дефіциту гречки на внутрішньому ринку не очікується. "Попри відчутне скорочення, цього обсягу вистачить, щоб задовольнити внутрішню потребу в цьому продукті", — запевнила вона.

Експертка нагадала, що до початку повномасштабної війни загальний фонд споживання гречки в Україні становив близько 120 тисяч тонн. Тепер же він скоротився. "На жаль, зараз фіксується скорочення населення через вимушену міграцію та окупацію наших територій, тому і скорочується загальний фонд споживання", — підсумувала Литвин.

Раніше ми писали, що на тлі блекаутів та ударів глави РФ по енергосистемі України в соцмережах активно обговорюють майбутнє подорожчання курятини. Деякі експерти попереджають про зростання цін, зокрема на м'ясо птиці на 20-30%, інші прогнозують дефіцит продукції через проблеми з електропостачанням на птахофабриках.

#Ціни на продукти #Ціна на гречку