Гречка знову дорожчає: експертка назвала головну причину

Гречка дорожчає через менший урожай, але дефіциту не буде

Наприкінці жовтня 2025 року ціна на гречку зросла до близько 41 гривні за кілограм. Це на 6% більше, ніж місяцем раніше.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин. За її словами, головна причина подорожчання — менший цьогорічний урожай.

"Ціна на гречку зростає, тому що за попередньою оцінкою цього року було зібрано менший врожай гречки в порівнянні з попереднім роком", — зазначила Литвин.

За попередніми підрахунками, у 2025 році в Україні вдалося зібрати 96 тисяч тонн гречки — це близько 85% від минулорічного показника. "Скорочення валового збору відбулося як за рахунок посівних площ, так і через зниження врожайності", — пояснила експертка.

Водночас, за словами Світлани Литвин, дефіциту гречки на внутрішньому ринку не очікується. "Попри відчутне скорочення, цього обсягу вистачить, щоб задовольнити внутрішню потребу в цьому продукті", — запевнила вона.

Експертка нагадала, що до початку повномасштабної війни загальний фонд споживання гречки в Україні становив близько 120 тисяч тонн. Тепер же він скоротився. "На жаль, зараз фіксується скорочення населення через вимушену міграцію та окупацію наших територій, тому і скорочується загальний фонд споживання", — підсумувала Литвин.

