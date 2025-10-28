Ціновий обман на прилавку? Чому ціни на стегно, гомілку та чверть курки так відрізняються

Ціни на деякі частини курятини регулює держава

Різниця в цінах на окремі частини курятини викликає здивування у покупців: чверть курки в роздрібних мережах може коштувати 96 гривень, тоді як стегно — 106, а гомілка — 105 гривень. Така цінова логіка видається нелогічною, адже чверть включає і стегно, і гомілку.

Що треба знати:

Українці звернули увагу, що чверть курки дешевша за стегно чи гомілку, попри більшу вагу

Сергій Карпенко пояснив, що держава регулює ціни лише на тушку та четверті курки

На інші частини м’яса мережі самі встановлюють націнку, яка може сягати 20%

Причина — у державному регулюванні, яке стосується не всіх категорій продукції. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. Повний матеріал можна прочитати за посиланням.

Є державне регулювання, але воно стосується не всіх частин, а тільки тушки і четверті. От на це є цінова надбавка не більше 10% для мереж пояснив він.

Сергій Карпенко

Водночас на окремі частини — стегна, гомілки, філе — мережі можуть встановлювати вищу торговельну націнку, яка іноді сягає 20%. До цього додається маркетингова стратегія супермаркетів: періодичні акції на певні види м’яса покликані стимулювати купівельний попит на ту чи іншу позицію в асортименті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що удар по столичному складу компанії "Оптіма-Фарм" — одного з найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Україні — може мати певні наслідки для фармацевтичного ринку. Зокрема, можливі тимчасові перебої з постачанням окремих препаратів, а також зростання цін на деякі з них. Хоча мова не йде про повсюдний дефіцит, такий розвиток подій повністю виключати не варто.