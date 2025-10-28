Ціновий обман на прилавку? Чому ціни на стегно, гомілку та чверть курки так відрізняються
Ціни на деякі частини курятини регулює держава
Різниця в цінах на окремі частини курятини викликає здивування у покупців: чверть курки в роздрібних мережах може коштувати 96 гривень, тоді як стегно — 106, а гомілка — 105 гривень. Така цінова логіка видається нелогічною, адже чверть включає і стегно, і гомілку.
Що треба знати:
- Українці звернули увагу, що чверть курки дешевша за стегно чи гомілку, попри більшу вагу
- Сергій Карпенко пояснив, що держава регулює ціни лише на тушку та четверті курки
- На інші частини м’яса мережі самі встановлюють націнку, яка може сягати 20%
Причина — у державному регулюванні, яке стосується не всіх категорій продукції. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. Повний матеріал можна прочитати за посиланням.
Є державне регулювання, але воно стосується не всіх частин, а тільки тушки і четверті. От на це є цінова надбавка не більше 10% для мереж
Водночас на окремі частини — стегна, гомілки, філе — мережі можуть встановлювати вищу торговельну націнку, яка іноді сягає 20%. До цього додається маркетингова стратегія супермаркетів: періодичні акції на певні види м’яса покликані стимулювати купівельний попит на ту чи іншу позицію в асортименті.
