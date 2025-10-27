Дешевше 30 грн немає? Скільки зараз коштує молоко і де вигідні ціни

Порівняли ціни в найпопулярніших супермаркетах

В Україні зміняються ціни на популярні продукти, зокрема й молочку. Хоча наразі вартість пляшки молока в супермаркетах подекуди перетинає 50 грн.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де найвигідніше купувати молоко в Україні та яка його вартість. Зауважимо, що враховувались ціни популярних супермаркетів станом на 27 жовтня 2025.

Що треба знати:

Дешевше 39 грн пляшку молока в супермаркеті не купити

Ціна на молоко залежить від торгівельної марки та пакування

Акційні позиції найдешевші

Скільки коштує пляшка молока

Почнемо розгляд вартості з АТБ, тут у пляшках представлено небагато торгових марок продукту. Однак є молоко "ПростоНаше" за 52,50 грн за 870 мл та "Ферма" за 61,90 грн. У "Форі" ті ж самі позиції коштують 52,50 та 61,90 відповідно. Також у продажу є молоко "Яготинське" 2,6% жирності 870 г за 39,90 по акції.

В "Сільпо" молоко "ПростоНаше" наразі продають по 49,49, якщо купуєш більше двох пляшок. "Яготинське" по 57,99 та "Ферма" — 65,49 грн. В "Ашані" є лише "Яготинське" молоко за 57,90 та "Ферма" за 62,80 грн. В "Новусі" молоко "ПростоНаше" продають за 59 грн, а "Яготинське" по акції за 49,99 грн та "Ферму" за 61,99 грн.

Ціни на молоко в Україні

Враховуючи цю вартість молока, можна припустити, що найдешевше продукт коштує у "Форі" за 39,99 можна купити "Яготинське", а найдорожче — у "Сільпо" молоко "Ферма" за 65,49 грн.

Нагадаємо, що вже місяць в Україні спостерігається тенденція зниження вартості молока, але наразі різниця складає 10-15 копійок. Проте, аналітики кажуть, що навесні можна побачити більш помітні зміни.

