Гречка снова дорожает: эксперт назвала главную причину

Гречка дорожает из-за невысокого урожая, но дефицита не будет

В конце октября 2025 года цена на гречку выросла до 41 гривны за килограмм. Это на 6% больше, чем месяцем ранее.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщила руководительница аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин. По ее словам, главная причина подорожания — меньший урожай.

"Цена на гречку растет, потому что по предварительной оценке в этом году был собран меньший урожай гречки по сравнению с предыдущим годом", — отметила Литвин.

По предварительным подсчетам, в 2025 году в Украине удалось собрать 96 тысяч тонн гречки – это около 85% прошлогоднего показателя. "Сокращение валового сбора произошло как за счет посевных площадей, так и из-за снижения урожайности", — пояснила эксперт.

В то же время, по словам Светланы Литвин, дефицита гречихи на внутреннем рынке не ожидается. "Несмотря на ощутимое сокращение, этого объема хватит, чтобы удовлетворить внутреннюю потребность в этом продукте", — заверила она.

Эксперт напомнила, что к началу полномасштабной войны общий фонд потребления гречки в Украине составлял около 120 тысяч тонн. Теперь он сократился. "К сожалению, сейчас фиксируется сокращение населения из-за вынужденной миграции и оккупации наших территорий, поэтому и сокращается общий фонд потребления", — подытожила Литвин.

Ранее мы писали, что на фоне блекаутов и ударов главы РФ по энергосистеме Украины в соцсетях активно обсуждается предстоящее удорожание курятины. Некоторые эксперты предупреждают о росте цен, в том числе на мясо птицы на 20-30%, другие прогнозируют дефицит продукции из-за проблем с электроснабжением на птицефабриках.