У Києві на вихідних відбудуться продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів

На вихідних, 24 та 25 лютого, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у кожному з районів Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців з різноманітною, свіжою та якісною продукцією. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 24 лютого, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 25 лютого, сільськогосподарські ярмарки будуть організовані на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Раніше "Телеграф" розповідав, що ціни на популярні крупи значно змінилися. З початку лютого ціни на деякі продукти харчування суттєво змінилися. Окрім подорожчання також відзначається зниження цін, зокрема на крупи.