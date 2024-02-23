В Киеве на выходных пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Ярмарки порадуют вас умеренными ценами и широким ассортиментом продуктов

На предстоящих выходных, 24 и 25 февраля, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в каждом из районов Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Фермеры ждут покупателей с разнообразной, свежей и качественной продукцией. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах.

Перед тем как посетить ярмарки рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций на которых они будут организованы.

Так, сельскохозяйственные ярмарки в субботу, 24 февраля, пройдут по следующим адресам:

В воскресенье, 25 февраля, сельскохозяйственные ярмарки будут организованы на следующих локациях:

Кроме этого вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по таким адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что цены на популярные крупы значительно изменились. С начала февраля цены на некоторые продукты питания существенно изменились. Кроме подорожания также отмечается снижение цен, в частности на крупы.