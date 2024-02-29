Брав гроші за примарні роботи: у Києві підрядник наживався на відновленні відомого музею
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Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років
У Києві перед судом постане гендиректор будівельної компанії, який привласнив держкошти, виділені на відновлення Національного музею Тараса Шевченка, який постраждав внаслідок ворожої ракетної атаки. Зловмисник підробив документи та завдав державі збитків у розмірі 190 тисяч гривень.
Досудове розслідування по цій справі завершено, а обвинувальний акт уже направлено до суду для розгляду по суті. Докладніше про розкрадання держкоштів розповіли у прес-службі Поліції Києва.
Наразі встановлено, що між Національним музеєм імені Тараса Шевченка та гендиректором столичної будівельної компанією було укладено договір щодо проведення ремонтних робіт на об’єкті, який був пошкоджений у 2022 році внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Директор компанії – уродженець Запорізької області 1975 року народження – шляхом зловживання службовим становищем підробив документи та привласнив собі 190 тисяч гривень держкоштів.
Як виявилося, зловмисник підготував акт здачі-приймання виконаних робіт, у який він вніс неправдиві дані та вказав роботи, які так і не були проведені. Слідство встановило, що в музеї не виконано очищення дерев’яних поверхонь віконних рам загальною площею близько 370 квадратних метрів.
Проте гендиректор підприємства зазначив, що ці роботи виконані у повному обсязі та отримав за це гроші. Своїми неправомірними діями чоловік завдав бюджету України збитків у розмірі 190 тисяч гривень.
Факт навмисного "завищення" обсягу проведених будівельних робіт було підтверджено будівельно-технічною та економічною експертизами.
Наразі обвинувальний акт щодо підрядника направлено до суду для розгляду по суті. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві члени ОЗУ вкрали амуніцію та одяг для ТРО на мільйони гривень. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.