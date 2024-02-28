У Києві члени злочинного угрупування вкрали амуніцію та одяг для ТрО на мільйони гривень (відео)

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

У Києві викрили злочинне угруповання, члени якого організували масштабну схему з присвоєння та продажу амуніції однієї з бригад столичної ТрО. З військової частини масово вивозили майно і далі реалізовували його за заниженими цінами.

До складу ОЗУ входили не лише військовослужбовці, а й цивільні особи. Про подробиці затримання зловмисників розповіли у прес-службі ГБР.

Так, у столиці діяло злочинне угруповання, яке викрадало в одній із військових частин ТрО амуніцію, комплекти одягу, взуття, бронежилети тощо. Все вкрадене звозилося до гаража, який переобладнали під своєрідний склад.

Зловмисники зрізали бирки з продукції, які вказували на те, що майно є власність ЗСУ і не призначене для продажу іншим особам. Після цього все майно розпродавалося через інтернет за демпінговими цінами — всі товари збувалися зі "знижкою" майже 50% від реальної вартості.

Організатором ОЗУ виявився цивільний, який мав "зв’язки" з військовослужбовцем однієї зі столичних частин. Таким чином до складу угруповання входили цивільні особи та військовослужбовці.

Зловмисників було затримано "на гарячому" під час спроби продажу чергової партії військового майна на суму понад 2 мільйони гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у зловмисників велику кількість комплектів зимового та літнього одягу, взуття, обмундирування, бронежилетів, касок та інше.

Все майно було викрадено з військової частини і мало бути реалізовано незабаром за демпінговими цінами.

За попередніми даними, зловмисники встигли викрасти речей як мінімум на 3,6 мільйона гривень. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

Організатору та всім членам ОЗУ повідомили про підозру у скоєнні низки кримінальних злочинів. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Розслідування по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що директор київського підприємства наживався на формі для військових. Своїми діями він завдав бюджету збитків у розмірі понад 25 мільйонів гривень.