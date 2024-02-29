Брал деньги за призрачные работы: в Киеве подрядчик наживался на восстановлении известного музея

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет

В Киеве перед судом предстанет гендиректор строительной компании, который присвоил госсредства выделенные на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, пострадавшего после вражеской ракетной атаки. Злоумышленник подделал документы и нанес государству ущерб в размере 190 тысяч гривен.

Досудебное расследование по данному делу завершено, а обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу. Подробнее о хущении госсредств рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

На данный момент установлено, что между Национальным музеем имени Тараса Шевченко и гендиректором столичной строительной компанией был заключен договор о проведении ремонтных работ на объекте, который был поврежден в 2022 году в результате вражеского ракетного обстрела. Директор компании — уроженец Запорожской области 1975 года рождения — путем злоупотребления служебным положением подделал документы и присвоил себе 190 тысяч гривен госсредств.

Как оказалось, злоумышленник подготовил акт сдачи-приема выполненных работ в которые он внес неправдивые данные и указал работы, которые так и не были проведены. Следствие установило, что была не выполнена очистка деревянных поверхностей оконных рам общей площадью около 370 квадратных метров.

Однако гендиректор предприятия указал, что эти работы выполнены в полном объемем и получил за это деньги. Своими неправомерными действиями мужчина нанес бюджету Украины ущерб в размере 190 тысяч гривен.

Факт умышленного "завышения" объема проведенных строительных работ был подтвержден строительно-технической и экономической экспертизами.

Сейчас обвинительный акт в отношении подрядчика направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве члены ОПГ украли амуницию и одежду для ТрО на миллионы гривен. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.