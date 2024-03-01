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В Киеве произошло дерзкое ограбление офиса по выдаче микрозаймов (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Мужчина похитил около 24 тысяч гривен Новость обновлена 01 марта 2024, 13:07
Мужчина похитил около 24 тысяч гривен. Фото Полиция Киева

Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет

В Соломенском районе Киева было совершено дерзкое ограбление учреждения, которое предоставляет населению быстрые микрозаймы. Мужчина в балаклаве ворвался в помещение и похитил из сейфа деньги.

Злоумышленнику удалось скрыться, однако его личность оперативно установили и задержали преступника прямо на рабочем месте.Подробности резонансного ограбления рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что вечером в помещение финучреждения забежал мужчина в маске. Он ударил сотрудника и под угрозой физической расправы заставил последнего открыть сейф. После этого преступник похитил около 24 тысяч гривен и скрылся.

Злоумышленник действовал достаточно дерзко

На место происшествия прибыли следователи, которые отработали территорию и оперативно установили личность налетчика. Злоумышленник был задержан по горячим следам.

На данный момент он находится под стражей.

Преступника задержали и взяли под стражу

Действия налетчика квалифицировали как грабеж, который был совершен в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Расследование по данному делу продолжается. Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

Место преступления
Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине мужчина украл у своего босса крупную сумму денег и уехал на его Audi. За содеянное злоумышленнику грозит наказние в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Теги:
#Киев #Криминал #Нападение #Ограбление #Грабежи