Історія до сліз: 8-річний киянин купив дрон військовим, а натомість отримав подарунок мрії (фото)

Хлопчик спочатку не повірив своїм очам, коли побачив сюрприз

Компанія з виробництва українських дронів вирішила віддячити 8-річному Ігорю з Києва, який віддав усі свої накопичення на БПЛА для бойового підрозділу 101 бригади. Співробітники здійснили мрію хлопчика та подарували йому сучасну ігрову приставку, від якої він раніше відмовився заради допомоги нашим захисникам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 101 окремої бригади охорони Генштабу ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова. Зазначається, що гроші дитина довгий час накопичувала на PlayStation, але коли їм було зібрано вже велику суму, він сказав своїм рідним, що хоче купити дрон для військових.

"8-річний киянин Ігор сумлінно і досить успішно навчається у столичній гімназії 318 "Міленіум". Хлопчик давній фанат PlayStation і довгий час цілеспрямовано збирав кошти на нову потужну ігрову приставку останнього покоління: всі подаровані гроші на дні народження і свята, чесні заробітки від колядок і посівання, добровільна економія на солодощах — кожну копійку відкладав у власну скарбничку на мрію. А коли нарахували досить солідну суму, то раптом заявив рідним, що передумав і хоче придбати… дрон", — йдеться у повідомленні.

Дізнавшись про цю зворушливу історію, співробітники компанії з виробництва дронів вирішили все ж таки виконати мрію Ігоря і подарувати йому приставку. Хлопчик був дуже зворушений таким подарунком і навіть спочатку не повірив своїм очам.

"Нас дуже вразила свідомість і чисте, добре, милосердне серце дитини. Настільки, що одразу вирішили з колегами скинутись і таки здійснити мрію хлопчика. У визначений день і годину відбулась реальна зустріч, свідками якої пощастило стати і нам та навіки зафіксувати момент непідкупної й невимовної радості, коли Ігорю нарешті вручили PlayStation. Спершу він розгубився, не повірив своїм очам, а потім сильно обійняв Олександра і безліч разів прозвучало: "дякую". Мало не танцював з величезною коробкою! До речі, на цій приставці можна і тренуватись керувати дронами", – сказав представник компанії-виробника дронів Олександр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові використовують на фронті британські дрони Banshee Jet 80+ від QinetiQ. Його перевага у тому, що помітити такий дрон на радарі складно. Тому є реальною загрозою для противника.