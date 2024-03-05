История до слез: 8-летний киевлянин купил дрон военным, а взамен получил подарок мечты (фото)

Мальчик сначала не поверил своим глазам, когда увидел сюрприз

Компания по производству украинских дронов решила отблагодарить 8-летнего Игоря из Киева, который отдал все сбережения на БПЛА для боевого подразделения 101 бригады. Сотрудники исполнили мечту мальчика и подарили ему современную игровую приставку, от которой он ранее отказался ради помощи нашим защитникам.

Об этом сообщили на Facebook-странице 101 отдельной бригады охраны Генштаба им. генерал-полковника Геннадия Воробьева. Отмечается, что деньги ребенок долгое время копил на PlayStation, но когда им была собрана уже большая сумма он сказал своим родным, что хочет купить дрон для военных.

"8-летний киевлянин Игорь добросовестно и достаточно успешно учится в столичной гимназии 318 "Миллениум". Мальчик давний фанат PlayStation и долгое время целенаправленно собирал средства на новую мощную игровую приставку последнего поколения: все подаренные деньги на дни рождения и праздники, честные заработки и посев, добровольная экономия на сладостях — каждую копейку откладывал в собственную копилку на мечту. А когда насчитали достаточно солидную сумму, то вдруг заявил родным, что передумал и хочет приобрести… дрон", — говорится в сообщении.

Узнав об этой трогательной истории, сотрудники компании по производству дронов решили все же исполнить мечту Игоря и подарить ему приставку. Мальчик был очень тронут таким подарком и даже сначала не поверил своим глазам.

"Нас очень поразило сознание и чистое, доброе, милосердное сердце ребенка. Настолько, что сразу решили с коллегами скинуться и осуществить мечту мальчика. В определенный день и час состоялась реальная встреча, свидетелями которой удалось стать и нам и навеки зафиксировать момент неподкупной и невыразимой радости, когда Игорю наконец вручили PlayStation. Сначала он растерялся, не поверил своим глазам, а потом сильно обнял Александра и множество раз прозвучало: "спасибо". Чуть ли не танцевал с огромной коробкой! Кстати, на этой приставке можно и тренироваться управлять дронами", — рассказывает представитель компании-производителя дронов Александр, который и предложил отблагодарить маленького патриота", – сказал представитель компании-производителя дронов Александр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные используют на фронте британские дроны Banshee Jet 80+ от QinetiQ. Его преимущество в том, что заметить такой дрон на радаре сложно. Потому он является реальной угрозой для противника.