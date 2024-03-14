Директора киевского метро со скандалом увольняют после 10 лет службы: что на него накопали журналисты

Городской голова Киева отреагировал очень быстро

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, который уже более 10 лет возглавляет столичную подземку, оказывается мог значительно обогатиться за эти годы. Вечером 14 марта появилось расследование BIHUS.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество близких чиновника, вскоре после чего мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский будет уволен.

"Уже 10 лет столичный метрополитен возглавляет Виктор Брагинский. В 2014 году он пришел с амбициозными планами и заявлениями о готовности строить подземку. Но вместо этого у метрополитена проблем все больше, а строительством активно занимаются родные самого Брагинского", — говорят журналисты.

Они разобрали декларации чиновника, посчитали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю по космическим ценам, не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

В течение пары часов после публикации расследования, появилась эмоциональная реакция на него мэра Киева Виталия Кличко: "Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. Далее фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные".

Справка. Виктор Брагинский родился в 1983 году в Киеве, в марте ему исполнится 41 год. Он начал свою карьеру в 18 лет в качестве техника-смотрителя, после чего был заместителем директора ООО "Спецодяг України". С 2005 года он занимал разные должности от помощника до директора в группе компаний "Нафтогаз", после чего был на топ должностях в "Укрпромграніт", "Укрінтеравтосервіс", ГП "Бердянський морський торговельний порт", Киевской областной дирекции "Укрпошти".

Летом 2014 года Брагинский был назначен начальником КП "Киевский метрополитен". Одним из самых главных обещаний на этом посту было строительство метро на Виноградарь, которые начались только в начале 2019 года и были остановлены.

Как сообщал "Телеграф", в конце 2023 года киевскую подземку начало затапливать, в результате чего закрыли часть станций метро.