Нічого купляти не доведеться: як швидко звільнити місце на телефоні

Очищення кешу прибирає тимчасові файли, а команда "Очистити пам’ять" назавжди видаляє всі дані застосунку

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Коли сховище смартфона заповнене, звільнити його можна вбудованими засобами: прибрати непотрібні завантаження, тимчасові файли та застосунки. На Android та iPhone для цього є налаштування, які допомагають знайти, що займає місце.

Google рекомендує почати з розділу "Пам’ять" у налаштуваннях Android і вибрати потрібну категорію. Там можна перейти до фотографій, відео та застосунків, якими давно не користувалися.

Як знайти те, що займає найбільше місця

На Android відкрийте "Налаштування", натисніть "Пам’ять", а потім – "Звільнити місце". Прокрутіть екран до потрібної категорії та натисніть "Вибрати файли". Якщо потрібної категорії немає, перейдіть до пункту "Огляд".

Позначте непотрібні файли й натисніть "Перемістити файли в кошик". У цьому меню можна вибирати окремі об’єкти або відразу всі файли зі списку.

На iPhone шлях інший: "Параметри" – "Загальні" – "Сховище iPhone". Apple радить скористатися цим розділом, щоб побачити, що займає найбільше місця. Зменшити зайнятий обсяг можна, видаливши непотрібні програми, музику, фільми, телешоу чи книги.

Як очистити кеш і прибрати зайві застосунки

На Android кеш застосунку зазвичай очищується через налаштування телефона. Назви пунктів і шлях до них залежать від моделі пристрою. Команда "Очистити кеш" видаляє тимчасові дані, проте під час наступного відкриття деякі застосунки можуть працювати повільніше. Команда "Очистити пам’ять" назавжди видаляє всі дані застосунку.

Перед видаленням усіх даних застосунку Google радить прибрати зайвий вміст у ньому самому Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Програми, якими ви вже не користуєтеся, можна видалити. На Android їх потім можна завантажити знову, а вже придбаний застосунок повторно оплачувати не доведеться. На iPhone видалення непотрібних програм також входить до способів зменшити зайнятий обсяг сховища.

Що робити з фотографіями та завантаженнями

Завантажені фільми й музика теж займають місце на пристрої. Прибирати такий контент потрібно в застосунку, у якому його завантажили. Наприклад, у YouTube Music або Google TV для цього є керування завантаженнями.

Якщо фотографії та відео автоматично завантажуються в Google Фото, їхні локальні копії можна видалити з телефона. Резервні копії залишаться доступними в застосунку за наявності інтернету.

Для автоматичного прибирання вже завантажених у хмару фото й відео на Android передбачена "Розумна пам’ять": відкрийте "Пам’ять" – "Звільнити місце", натисніть значок налаштувань і ввімкніть цю опцію.

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