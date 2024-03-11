"Притримували" до останнього: чому "ZARA" не відкриє магазин на Хрещатику

Оренда коштуватиме 57,5 тисяч доларів на місяць

Протягом останніх кількох тижнів з'явилися повідомлення про те, що "ZARA" планує відкрити нові магазини в Києві. Це змусило багатьох гадати, чи передумала компанія закрити торгову точку на вулиці Хрещатик, 23.

Проте нещодавно з'явилося оголошення про здачу в оренду приміщення, де раніше розташовувався центральний флагманський магазин бренду. Про це повідомляє портал "Інформатор".

Ще в грудні 2022 року іспанська компанія "Inditex", власник торгового бренду, офіційно оголосив про закриття магазину, посилаючись на комерційні причини. Тепер, з появою оголошення про здачу приміщення в оренду, здається, остаточно стало зрозуміло, що "ZARA" не повернеться на Хрещатик.

Фасадне торговельне приміщення займає 1915,2 кв.м. Воно охоплює три поверхи та підвал. У оголошенні зазначено, що оренда коштує 57,5 тисяч доларів на місяць. Якщо розглядати ціну за квадратний метр, то вона складає 30 доларів на місяць. Є розбивка за площею по поверхах: підвал складає 192 кв.м., перший поверх — 668,7 кв.м., другий і третій, відповідно, — 331,7 та 771,8 кв.м.

Приміщення, де донедавна розташовувався флагманський магазин "ZARA", залишається порожнім. Ймовірно, "Inditex" тримала його, сплачуючи оренду до останнього часу, доки не вирішила оптимізувати торговельну мережу в Україні.

Офіційних коментарів від компанії щодо остаточного закриття магазину на Хрещатику не надходило.

Раніше "Телеграф" писав, мережа магазинів "ZARA" готується до відкриття в Україні. Іспанський ритейлер закрив їх з початком повномасштабного вторгнення Росії.