У Києві посадовці намагалися "купити" експертизу за бюджетні кошти по справі, в якій вони самі є фігурантами

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

Шевченківська окружна прокуратура Києва повідомила про нову підозру трьом керівникам комунального підприємства "Київмедспецтранс". Їх підозрюють у розтраті 290 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на замовлення експертизи у кримінальному провадженні, де вони самі ж і є фігурантами.

Усі троє підозрюваних вже проходять по справі про розкрадання 12,6 мільйона гривень, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої допомоги. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою уникнення кримінальної відповідальності у цьому провадженні, підозрювані вирішили за бюджетні кошти замовити кілька експертиз щодо вартості запчастин, які вони, на думку слідства, закуповували за завищеними цінами. Експертиза мала дати потрібні підозрюваним результати", — йдеться у повідомлені.

За даними слідства, керівник КО "Київмедспецтранс" разом зі своїми підлеглими, заступником керівника з експлуатації транспорту та начальником служби матеріально-технічного забезпечення, організували схему заволодіння бюджетними коштами. Вони підготували фальшиві документи, на підставі яких підприємство уклало договори з Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Повідомлено про підозру

"Загалом було укладено 6 договорів на загальну суму майже 290 тисяч гривень. Оплату експертиз, у яких були зацікавлені підозрювані, провели з рахунку КО "Київмедспецтранс" на рахунок Науково-дослідного центру", — зазначають у прокуратурі.

Керівники "Київмедспецтранс" уклали 6 договорів на суму 290 тисяч

Слідство кваліфікує дії підозрюваних як розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше "Телеграф" писав, що детективи БЕБ затримали директора фірми, який ошукав "Київпастранс" на 13 мільйонів гривень. Фігурант майже два з половиною роки переховувався від слідства.