У Києві починають квітнути тюльпани: де їх можна побачити

Поспішайте побачити цвітіння цих прекрасних рослин

У столиці активно починають розпускатися тюльпани. Різні сорти цих весняних квітів можна побачити на Майдані Незалежності, Європейській площі та Пейзажній алеї.

Окрім цього, помилуватися цвітінням тюльпанів можна у кожному із районів Києва. Детальніше про локації, на яких висаджено тюльпани, розповіли в КМДА.

Так, восени минулого року у Києві працівники комунальних підприємств висадили 200 тисяч цибулин тюльпанів. Із них 115 тисяч цибулин безоплатно було передано Україні від Королівства Нідерланди.

У Києві можна зустріти 16 сортів тюльпанів: Тюльпан тріумф "Charade", Тюльпан тріумф "Purple Raven", Мускарі Американські, Тюльпан піоноподібний "Negrita double", Тюльпан карликовий "Yellow Baby", Тюльпан тріумф "Ozon", Тюльпан тріумф "Ozon",, Тюльпан тріумф "Ice lolly" та інші.

За інформацією КО "Київзеленбуд", тюльпани у Києві висаджені на наступних локаціях:

Деснянський район:

проспект Романа Шухевича;

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

сквер ім. В’ячеслава Веремія;

парк "Деснянський";

парк "Фестивальний";

парк "Молодіжний";

сквер на площі Анкари;

парк "Кіото".

Дніпровський та Дарницький райони:

транспортна розв’язка біля ст. м. "Чернігівська";

сквер ім. О. Кошиця;

проспекті М. Бажана;

транспортна розв’язка біля ст. м. "Лівобережна";

парк "Перемога";

парк на Русанівській набережній.

Голосіївський район:

Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;

Голосіївська площа;

Голосіївський проспект;

сквер Героїв Маріуполя;

Одеська площа;

вул. Саперно-Слобідська;

вул. Миколи Грінченка;

сквер Миру;

Либідська площа;

сквер на вул. Івана Федорова.

Оболонський район:

парк "Наталка";

парк "Пуща-Водиця";

вул. Прирічна;

Оболонський проспект (інсталяція у вигляді карти України).

Печерський район:

бульвар Лесі Українки;

Наводницький парк;

бульвар Миколи Міхновського.

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер № 1 та № 2 на Контрактовій площі;

сквер на Щекавицькій площі.

Святошинський район:

на розв’язці Берестейського проспекту та Кільцевої дороги;

Берестейський проспект, 97, 112.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли і де у Києві починають цвісти магнолії. Цікаво, що магнолія — рід квіткових рослин сімейства магнолієвих, що налічує близько 240 видів. Кожен з них має унікальні та неповторні квіти.