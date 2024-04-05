У Києві потекла ще одна станція метро: у мережі з'явилося фото

По стіні стікає вода

Після зупинки руху на шести станціях київського метрополітену, спричиненої розгерметизацією та затопленням, мешканці столиці почали пильніше придивлятися до стану підземних тунелів. Цього разу увагу киян привернуло протікання станції метро "Мінська".

Учасник групи "Оболонський район м.Києва" опублікував фото, на якому видно, що по стіні станції стікає вода.

На синій гілці метрополітену

Як раніше повідомляв "Телеграф", існує ризик просідання тунелів на станціях метро "Героїв Дніпра", "Мінська" та "Оболонь" через будівництво ТРЦ "Дрім Таун". Над "Мінською" було будівництво ЖК прям впритул до станції метро з порушенням ДБН.

Над станцією "Оболонь" також ЖК, як наслідок критичний вплив на вестибюлі та станцію з низькою закладкою. З 2016 року на станції метро "Героїв Дніпра" помічені тріщини довжиною 10 метрів. Ці пошкодження стелі з'явилися через скандальні будівельні роботи над станцією, де зводили ТРЦ "Оазис".

Нагадуємо, спостерігається аварійна ситуація між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка". Проте ремонт планується не найближчим часом, бо для початку потрібно розробити проєкту документацію.

Раніше "Телеграф" писав, на станції метро "Майдан Незалежності" були помічені струмки води, які почали капати зі стелі та стікати по стінах. У зв’язку з цим закрили один із входів у підземний перехід.