Під Києвом спалахнула пожежа: очевидці чули вибухи (фото, відео)

Дим видно з різних куточків міста

У п'ятницю, 5 квітня, на Київщині у місті Бровари ввечері пролунало два потужних вибухи. Очевидці кажуть, що потім спалахнула сильна пожежа, над містом здіймається стовп диму

Про це у мережі пишуть місцеві Telegram-канали. Наразі відомо, що горить автомобіль, а вибухи не були пов'язані з ворожими ракетними атаками.

"Очевидці чули два вибухи до того, як почалася пожежа. Насправді, як повідомили пожежники, там горить автомобіль", — йдеться у повідомлені.

За словами місцевих, пожежники приїхали на місце події майже одразу. Авто горить в районі заправки БРСМ.

У мережі також повідомляють, що горить в районі Торгмашу. Зі слів очевидців, спочатку був спалах, а потім зʼявився дим.

Також канали публікую відео, де видно пожежу у Броварах на Окружній дорозі.

Про постраждалих та причину вибух і пожежі поки що офіційної інформації немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві потекла ще одна станція метро. У мережі вже публікують фото.