В Киеве начали цвести магнолии и сакуры: где их можно увидеть (фото, видео)

Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений

В Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения магнолий, а в парке Киото вовсю распускаются сакуры. Именно в этих местах собраны одни из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных деревьев.

Пик цветения магнолий и сакур, являющихся одной из весенних визитных карточек города, настанет в конце апреля. Несмотря на это, люди уже активно делятся в соцсетях фотографиями первых цветущих деревьев.

Так, в Ботаническом саду имени А. В. Фомина в Киеве уже начался сезон цветения магнолий. Здесь собрана огромная коллекция магнолий — около 65 видов. Благодаря этому период цветения магнолий в ботсаду Фомина достаточно продолжительный – около месяца.

В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Киев 24

В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Вечерний Киев

В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Вечерний Киев

В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Киев 24

Посмотреть, как цветут магнолии в ботсаду Фомина в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.

Адрес Ботанического сада имени А. В. Фомина: улица С. Петлюры, 1.

Магнолии цветут в ботсаду имени Фомина

По информации КП "Киевзеленстрой" магнолии можно увидеть не только в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).

Эти цветущие деревья с легкостью можно обнаружить в парках и скверах по всему Киеву.

Полюбовать магнолиями в Киеве можно на следующих локациях:

Шевченковский район:

Пейзажная аллея

Парк имени Тараса Шевченко

Сырецкий Парк

Подольский район:

площадь Щекавицкая

Оболонский район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28

Деснянский район:

парк с водными объектами на просп. Шухевича

парк "Киото"

Дарницкий район:

Парк партизанской славы

парк Воинов-Интернационалистов

сквер на ул. Вербицкого, 12

Днепровский район:

Парк "Победа"

сквер на ул. Ивана Миколайчука

бульвар Амвросия Бучмы

сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

парк "Отрадный"

парк "Орленок"

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. Н. Рыльского

В киевском парке "Киото" оформленном в китайском стиле также начался сезон активного цветения сакур. В 2011 году в парке высадили аллею сакур длиной почти километр, что делает ее самой длинной в Украине. Здесь произрастает более 300 этих неимоверно красивых деревьев, которые просто завораживают своими нежными соцветиями.

Самый активный период цветения сакур — конец апреля и начало мая, поэтому успейте полюбоваться весенней красотой.

Посмотреть, как цветут магнолии в парке "Киото" в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.

Адрес парка "Киото": ст.метро "Лесная, улица Киото.

Сакуры цветут в парке "Киото"

Кроме парка "Киото" сакуры можно увидеть в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).

Кроме этого сакуры высажены в каждом из районов Киева на следующих локациях:

Днепровский район

Бульвар Верховной Рады

Дарницкая площадь

Парк "Победа"

Деснянский район

Парк "Киото"

Дарницкий район

парк Партизанской славы

Шевченковский район

Площадь Независимости

Пейзажная аллея

Сырецкий парк

Владимирская горка

сквер возле Золотых ворот

Мюнхенский сквер

Печерский район

Наводницкий парк

бульвар Липский

сквер имени Марии Заньковецкой

сквер возле театра имени Ивана Франко

сквер возле Печерской райгосадминистрации

Подольский район

Куреневский парк

сквер возле кинотеатра "Жовтень"

сквер №3 на Контрактовой площади

Оболонский район

парк "Наталка"

сквер на проспекте Степана Бандеры

"Сад Камней"

парк "Пуща-Водица"

набережная Днепра

Соломенский район

парк имени Николая Зерова

парк "Отрадный"

парк "Орленок"

сквер имени Максима Шаповала

Соломенский ландшафтный парк

сквер Железнодорожный

площадь Петра Кривоноса

Святошинский район

сквер на бульваре Академика Вернадского

парк "Интернациональный"

парк на улице Ореста Васкула (прежнее название — Феодоры Пушиной)

сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина)

Голосеевский район

сквер на улице Ивана Федорова

сквер возле ВДНХ

сквер Героев Мариуполя

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