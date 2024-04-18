В Киеве начали цвести магнолии и сакуры: где их можно увидеть (фото, видео)
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Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений
В Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения магнолий, а в парке Киото вовсю распускаются сакуры. Именно в этих местах собраны одни из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных деревьев.
Пик цветения магнолий и сакур, являющихся одной из весенних визитных карточек города, настанет в конце апреля. Несмотря на это, люди уже активно делятся в соцсетях фотографиями первых цветущих деревьев.
Так, в Ботаническом саду имени А. В. Фомина в Киеве уже начался сезон цветения магнолий. Здесь собрана огромная коллекция магнолий — около 65 видов. Благодаря этому период цветения магнолий в ботсаду Фомина достаточно продолжительный – около месяца.
Посмотреть, как цветут магнолии в ботсаду Фомина в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.
Адрес Ботанического сада имени А. В. Фомина: улица С. Петлюры, 1.
По информации КП "Киевзеленстрой" магнолии можно увидеть не только в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).
Эти цветущие деревья с легкостью можно обнаружить в парках и скверах по всему Киеву.
Полюбовать магнолиями в Киеве можно на следующих локациях:
Шевченковский район:
- Пейзажная аллея
- Парк имени Тараса Шевченко
- Сырецкий Парк
Подольский район:
- площадь Щекавицкая
Оболонский район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28
Деснянский район:
- парк с водными объектами на просп. Шухевича
- парк "Киото"
Дарницкий район:
- Парк партизанской славы
- парк Воинов-Интернационалистов
- сквер на ул. Вербицкого, 12
Днепровский район:
- Парк "Победа"
- сквер на ул. Ивана Миколайчука
- бульвар Амвросия Бучмы
- сквер на ул. Шумского, 3
Соломенский район:
- парк "Отрадный"
- парк "Орленок"
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. Н. Рыльского
В киевском парке "Киото" оформленном в китайском стиле также начался сезон активного цветения сакур. В 2011 году в парке высадили аллею сакур длиной почти километр, что делает ее самой длинной в Украине. Здесь произрастает более 300 этих неимоверно красивых деревьев, которые просто завораживают своими нежными соцветиями.
Самый активный период цветения сакур — конец апреля и начало мая, поэтому успейте полюбоваться весенней красотой.
Посмотреть, как цветут магнолии в парке "Киото" в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.
Адрес парка "Киото": ст.метро "Лесная, улица Киото.
Кроме парка "Киото" сакуры можно увидеть в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).
Кроме этого сакуры высажены в каждом из районов Киева на следующих локациях:
Днепровский район
- Бульвар Верховной Рады
- Дарницкая площадь
- Парк "Победа"
Деснянский район
- Парк "Киото"
Дарницкий район
- парк Партизанской славы
Шевченковский район
- Площадь Независимости
- Пейзажная аллея
- Сырецкий парк
- Владимирская горка
- сквер возле Золотых ворот
- Мюнхенский сквер
Печерский район
- Наводницкий парк
- бульвар Липский
- сквер имени Марии Заньковецкой
- сквер возле театра имени Ивана Франко
- сквер возле Печерской райгосадминистрации
Подольский район
- Куреневский парк
- сквер возле кинотеатра "Жовтень"
- сквер №3 на Контрактовой площади
Оболонский район
- парк "Наталка"
- сквер на проспекте Степана Бандеры
- "Сад Камней"
- парк "Пуща-Водица"
- набережная Днепра
Соломенский район
- парк имени Николая Зерова
- парк "Отрадный"
- парк "Орленок"
- сквер имени Максима Шаповала
- Соломенский ландшафтный парк
- сквер Железнодорожный
- площадь Петра Кривоноса
Святошинский район
- сквер на бульваре Академика Вернадского
- парк "Интернациональный"
- парк на улице Ореста Васкула (прежнее название — Феодоры Пушиной)
- сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина)
Голосеевский район
- сквер на улице Ивана Федорова
- сквер возле ВДНХ
- сквер Героев Мариуполя
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