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В Киеве начали цвести магнолии и сакуры: где их можно увидеть (фото, видео)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Магнолии и сакуры выглядят потрясающе Новость обновлена 18 апреля 2024, 14:48
Магнолии и сакуры выглядят потрясающе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений

В Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения магнолий, а в парке Киото вовсю распускаются сакуры. Именно в этих местах собраны одни из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных деревьев.

Пик цветения магнолий и сакур, являющихся одной из весенних визитных карточек города, настанет в конце апреля. Несмотря на это, люди уже активно делятся в соцсетях фотографиями первых цветущих деревьев.

Так, в Ботаническом саду имени А. В. Фомина в Киеве уже начался сезон цветения магнолий. Здесь собрана огромная коллекция магнолий — около 65 видов. Благодаря этому период цветения магнолий в ботсаду Фомина достаточно продолжительный – около месяца.

В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Киев 24
В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Вечерний Киев
В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Вечерний Киев
В ботсаду Фомина расцвели магнолии/Фото: Киев 24

Посмотреть, как цветут магнолии в ботсаду Фомина в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.

Адрес Ботанического сада имени А. В. Фомина: улица С. Петлюры, 1.

Магнолии цветут в ботсаду имени Фомина

По информации КП "Киевзеленстрой" магнолии можно увидеть не только в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).

Эти цветущие деревья с легкостью можно обнаружить в парках и скверах по всему Киеву.

Полюбовать магнолиями в Киеве можно на следующих локациях:

Шевченковский район:

  • Пейзажная аллея
  • Парк имени Тараса Шевченко
  • Сырецкий Парк

Подольский район:

  • площадь Щекавицкая

Оболонский район:

  • парк "Наталка"
  • сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28

Деснянский район:

  • парк с водными объектами на просп. Шухевича
  • парк "Киото"

Дарницкий район:

  • Парк партизанской славы
  • парк Воинов-Интернационалистов
  • сквер на ул. Вербицкого, 12

Днепровский район:

  • Парк "Победа"
  • сквер на ул. Ивана Миколайчука
  • бульвар Амвросия Бучмы
  • сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

  • парк "Отрадный"
  • парк "Орленок"

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк им. Н. Рыльского

В киевском парке "Киото" оформленном в китайском стиле также начался сезон активного цветения сакур. В 2011 году в парке высадили аллею сакур длиной почти километр, что делает ее самой длинной в Украине. Здесь произрастает более 300 этих неимоверно красивых деревьев, которые просто завораживают своими нежными соцветиями.

Самый активный период цветения сакур — конец апреля и начало мая, поэтому успейте полюбоваться весенней красотой.

Посмотреть, как цветут магнолии в парке "Киото" в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.

Адрес парка "Киото": ст.метро "Лесная, улица Киото.

Сакуры цветут в парке "Киото"

Кроме парка "Киото" сакуры можно увидеть в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).

Кроме этого сакуры высажены в каждом из районов Киева на следующих локациях:

Днепровский район

  • Бульвар Верховной Рады
  • Дарницкая площадь
  • Парк "Победа"

Деснянский район

  • Парк "Киото"

Дарницкий район

  • парк Партизанской славы

Шевченковский район

  • Площадь Независимости
  • Пейзажная аллея
  • Сырецкий парк
  • Владимирская горка
  • сквер возле Золотых ворот
  • Мюнхенский сквер

Печерский район

  • Наводницкий парк
  • бульвар Липский
  • сквер имени Марии Заньковецкой
  • сквер возле театра имени Ивана Франко
  • сквер возле Печерской райгосадминистрации

Подольский район

  • Куреневский парк
  • сквер возле кинотеатра "Жовтень"
  • сквер №3 на Контрактовой площади

Оболонский район

  • парк "Наталка"
  • сквер на проспекте Степана Бандеры
  • "Сад Камней"
  • парк "Пуща-Водица"
  • набережная Днепра

Соломенский район

  • парк имени Николая Зерова
  • парк "Отрадный"
  • парк "Орленок"
  • сквер имени Максима Шаповала
  • Соломенский ландшафтный парк
  • сквер Железнодорожный
  • площадь Петра Кривоноса

Святошинский район

  • сквер на бульваре Академика Вернадского
  • парк "Интернациональный"
  • парк на улице Ореста Васкула (прежнее название — Феодоры Пушиной)
  • сквер имени Василия Стуса (на углу проспектов Берестейского и Палладина)

Голосеевский район

  • сквер на улице Ивана Федорова
  • сквер возле ВДНХ
  • сквер Героев Мариуполя

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве с деревьев падают крошечные бельчата. Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут спасти жизнь грызуну.

Теги:
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